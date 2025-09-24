योगी–मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक पुलिस हिरासत में, भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध पर ऐक्शन

यूपी के अमेठी जिले में योगी–मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस हिरासत में लिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त विरोध जताया। सैकड़ों कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद ऐक्शन हुआ।

यूपी के अमेठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मंगलवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश फैल गया था। सैकड़ों कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने बुधवार सुबह दिल्ली से बुलाकर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

पुलिस जांच में सामने आया कि वीडियो में आपत्तिजनक भाषा बोलने वाला युवक मेराज है, जो शुकुल बाजार थाना क्षेत्र के पूरे जोगा गांव का निवासी है। वह लंबे समय से दिल्ली में शीशे का काम करता है। वायरल वीडियो में मेराज न केवल अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता दिखा, बल्कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को धमकी भी देता नजर आ रहा था।

वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी नेतृत्व और करोड़ों कार्यकर्ताओं की आस्था पर हमला बताया। मंडल अध्यक्ष शंकर बक्स सिंह के नेतृत्व में मंगलवार देर शाम कार्यकर्ताओं का दल थाने पहुंचा और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा दोषियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाकर ही दम लेगी।