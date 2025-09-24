Youth in police custody for making derogatory remarks about Yogi and Modi, action taken after BJP workers protest योगी–मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक पुलिस हिरासत में, भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध पर ऐक्शन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYouth in police custody for making derogatory remarks about Yogi and Modi, action taken after BJP workers protest

योगी–मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक पुलिस हिरासत में, भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध पर ऐक्शन

यूपी के अमेठी जिले में योगी–मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस हिरासत में लिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त विरोध जताया। सैकड़ों कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद ऐक्शन हुआ। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 10:43 AM
share Share
Follow Us on
योगी–मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक पुलिस हिरासत में, भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध पर ऐक्शन

यूपी के अमेठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मंगलवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश फैल गया था। सैकड़ों कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने बुधवार सुबह दिल्ली से बुलाकर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

पुलिस जांच में सामने आया कि वीडियो में आपत्तिजनक भाषा बोलने वाला युवक मेराज है, जो शुकुल बाजार थाना क्षेत्र के पूरे जोगा गांव का निवासी है। वह लंबे समय से दिल्ली में शीशे का काम करता है। वायरल वीडियो में मेराज न केवल अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता दिखा, बल्कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को धमकी भी देता नजर आ रहा था।

ये भी पढ़ें:राज्य कर की डिप्टी कमिश्नर पर योगी सरकार ने लिया ऐक्शन, श्रद्धा कुमारी सस्पेंड
ये भी पढ़ें:दिवाली से पहले हर जिले में एक सप्ताह तक लगाया जाए यह मेला, योगी ने बताया लाभ

वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी नेतृत्व और करोड़ों कार्यकर्ताओं की आस्था पर हमला बताया। मंडल अध्यक्ष शंकर बक्स सिंह के नेतृत्व में मंगलवार देर शाम कार्यकर्ताओं का दल थाने पहुंचा और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा दोषियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाकर ही दम लेगी।

थानाध्यक्ष अभिनेष कुमार ने बताया कि आरोपी मेराज को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वायरल वीडियो के तकनीकी पहलुओं की भी जांच कराई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Up News UP News Today Amethi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |