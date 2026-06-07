यूपी पुलिस में भर्ती का क्रेज, मणिपुर और मेघालय के युवाओं ने भी भरा फॉर्म

मणिपुर और मेघालय के युवा भी यूपी पुलिस में सिपाही बनने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सिपाही भर्ती के लिए प्रदेश के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर और मेघालय से भी आवेदन आए हैं। जांच में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और बिहार के अभ्यार्थियों ने आवेदन किया है।

UP News: मणिपुर के शांत पहाड़ों और मेघालय की खूबसूरत वादियों से निकलकर वहां के युवा भी यूपी पुलिस में सिपाही बनने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यूपी में सिपाही भर्ती के लिए यूपी के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर और मेघालय से भी आवेदन आए हैं। आवेदन पत्रों की जांच में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और बिहार के अभ्यार्थियों ने आवेदन किए। मणिपुर से एक और मेघालय से तीन आवेदन आए हैं। ऐसे में 8 से 10 जून तक को होने वाली परीक्षा में 32 हजार से ज्यादा पदों पर 28 लाख से ज्यादा अभ्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे।

लखनऊ में आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा में यूपी के 17 शहरों के अलावा चार राज्यों के आवेदन परीक्षा देने आएंगे। इनमें से सबसे ज्यादा आगरा से 12 हजार परीक्षार्थी, अम्बेडकरनगर और जौनपुर से 10-10 हजार परीक्षार्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया हैं। इसके अलावा अमेठी से 2029, अयोध्या से 4340, बाराबंकी से 600, गोरखपुर से 3409, हरदोई से 2476, कानपुर नगर से 9379, खीरी से 2254, मैनपुर से 9936, मथुरा 6880, संतकरीब नगर 9422, सीतापुर 3639, सुलतानपुर से 6000 और उन्नाव से 3474 अभ्यार्थी मिलाकर एक लाख 35 हजार 936 अभ्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे।

एमपी से यूपी के लिए बार्डर पर मिलेंगी बसें यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में मध्य प्रदेश से 31 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी बुलाए गए हैं। इन्हें रोडवेज बसों की सेवाएं देने के लिए बार्डर पर अतिरिक्त बसों के इंतजाम किए गए हैं। इनमें प्रयागराज, चित्रकूट, बांधा, महोबा से सीधी बसें लखनऊ तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने का काम करेंगी। इस दौरान लखनऊ से एमडी बार्डर तक 12 जून तक बसों की अतिरिक्त सेवाएं चलाई जाएगी।

30 मिनट पहले बंद होगा गेट, बिना आईडी कार्ड नो एंट्री सोमवार से तीन दिनों तक चलने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर यूपी प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ठीक 30 मिनट पहले मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। डीएम ने साफ किया है कि परीक्षा में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए भी भर्ती बोर्ड द्वारा जारी आईडी कार्ड पहनना अनिवार्य होगा। केंद्रों पर सघन तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।