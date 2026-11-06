हैंड ग्रेनेड- लांचर की ट्रेनिंग; रूसी सेना में लखनऊ के युवक की जबरन भर्ती, वीडियो कॉल से परिवार को बताया

कानपुर के आशीष सिंह नौकरी के लिए रूस गए थे, जहां आरोप है कि उन्हें जबरन रूसी सेना में भर्ती कर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मधुमेह से पीड़ित आशीष ने वीडियो कॉल से परिवार को जानकारी दी। बहन ने पीएमओ और दूतावास से भाई की वतन वापसी की गुहार लगाई है।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता: नौकरी के लिए रूस गए कानपुर रोड आशियाना निवासी आशीष सिंह को वहां जबरन सेना में भर्ती कर लिया गया। यूक्रेन के खिलाफ फ्रंट लाइन में लड़ने के लिए उन्हें हैंड ग्रेनेड और लांचर चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता रहा। मधुमेह की बीमारी से जूझ रहे आशीष सिंह ने मौका पाकर परिवारीजनों को वीडियो कॉल कर सूचना दी। इसके बाद आशीष की बहन सुखमनी सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय, दूतावास व उच्चाधिकारियों को प्रार्थनापत्र भेजकर भाई के वतन वापसी की गुहार की है।

सुखमनी सिंह ने अपने प्रार्थनापत्र में लिखा है कि भाई आशीष काम की तलाश में आठ जून को पंजाब के एक एजेंट के माध्यम से वर्किंग वीजा पर बेला रूस गए थे। वहां उन्होंने कुछ दिन दुबिना में खेत पर काम किया, जिसका उन्हें भुगतान नहीं मिला। इसके बाद नौकरी छोड़ दी और फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगे। वहां पर भाई को शुभम नाम का व्यक्ति मिला। उसने किसी फहीम से मुलाकात कराई। फहीम केमेरोवो विवि में एमबीबीएस का छात्र है। उसने रोजगार के नाम पर भाई को रूसी सेना में भर्ती करा दिया।

वीडियो कॉल पर फूट-फूटकर रोए आशीष सुखमनी सिंह ने लिखा कि आठ अक्तूबर को शाम 6:30 बजे भाई ने व्हाट्सऐप वीडियो कॉल की। वह फूटफूटकर रोए और सारे घटनाक्रम की जानकारी दी। उनको ताइफुन कैंप में रखा गया है। वहां उनका उपनाम शेरखान दिया गया है। इसके बाद 21 अक्तूबर को 8:39 बजे रात दूसरी बार फोन आया। उनको मधुमेह की दवाई नहीं दी जा रही है, न ही समय पर खाना दिया जा रहा है। उन्हें बहुत दिक्कत हो रही हैं। स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है।