गैर समुदाय के युवक ने हिंदू बनकर युवती को प्यार में फंसाया, शादी के बाद जबरन करवाया धर्म परिवर्तन

गोंडा में एक गैर समुदाय के युवक ने विनीत सिंह बनकर माथे पर तिलक लगाकर हिन्दू युवती से शादी की और फिर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। उधर, शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी आजम हसन शेख को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गोंडाMon, 11 Aug 2025 08:51 PM
यूपी के गोंडा से लव जिहाद का मामला सामने आया है। जहां विनीत सिंह बनकर माथे पर तिलक लगाकर हिन्दू युवती से शादी और धर्म परिवर्तन करवाने वाले आरोपी आजम हसन शेख को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बरूईपुर से गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को उसे जेल भेज दिया गया। एक अगस्त को पीड़िता ने नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी।

शहर के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि आजम हसन शेख उर्फ विनीत सिंह उर्फ बिल्टू से उसकी मुलाकात 2017 में एक शॉपिंग मॉल के शुभांरभ के दौरान हुई थी। उस समय उसने अपना नाम विनीत सिंह बताया। आरोप है युवक ने उन्हें बातों में बहला फुसलाकर विवाह करने की इच्छा जताई। दिसम्बर 2017 में हिन्दू रीति-रिवाज से जिले के खैरा मंदिर में उससे शादी कर ली। इसके बाद पीड़िता पति के साथ रहने लगी। जब असलियत पता चली तो उसने विरोध जताया। इस पर आरोपी उसे कोलकाता में अपने घर बरूईपुर साउथ थाना बरूईपुर पश्चिम बंगाल ले गया।

बंगाल में आरोपी के पिता अकबर अली, मां रशिदा, ननद मनुजा से मिली। उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। इस दौरान वह गर्भवती थी। ये लोग रोज मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने लगे। जबरन पीटकर मौलवियों के पास ले गए और पीड़िता का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह करवाया।

एसपी से शिकायत के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने बताया आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत ने बताया कि पीड़िता की तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपी ने गलत नाम बताकर शादी की, उसके बाद कोलकाला अपने घर ले गया और प्रताड़ित कर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। जिस पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है।

