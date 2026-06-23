डीजे पर डांस करने से मना करने पर लड़के का खौफनाक कदम, शादी वाले घर में मातम
यूपी में डीजे पर डांस करने से मना करने पर लड़के का खौफनाक कदम उठा लिया। लड़के ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शादी वाले घर में मातम पसर गया ।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक युवक ने खौफनाक कदम उठाया है। क्षेत्र के ग्राम पानापुर में डीजे पर गाना बजाने और डांस करने से मना करने पर रविवार की देर रात एक किशोर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। सोमवार को बड़े भाई की बारात जाने की घर में चल रही तैयारियां ठप पड़ गईं और शादी की खुशियां गम में बदल गई। घटना से हर कोई स्तब्ध और हैरान है। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
ग्राम पानापुर निवासी छैलू कुमार के बड़े बेटे वीरेंद्र कुमार की सोमवार को शादी थी। घर में जश्न का माहौल था। रविवार को घर पर हल्दी और मेंहदी का कार्यक्रम चल रहा था। इसके लिए डीजे की व्यवस्था की गई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि पड़ोसियों की नींद न खराब हो इस बात को लेकर पिता छैलू ने डीजे पर गाना बजाकर डांस कर रहे अपने छोटे बेटे अनुज कुमार (17) से समय ज्यादा हो जाने का हवाला देते हुए डीजे साउंड बंद करने को कहा। जिसपर अनुज अभी और डांस करने की जिद करने लगा। इतने पर उसे परिवार के सदस्यों ने डांट दिया। डीजे साउंड बंद करवाने के बाद परिवार के लोग अपने अन्य कामों में जुट गए। काफी देर तक जब परिजनों को अनुज का घर पर कोई पता नहीं चला तो लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया।
पेड़ पर रस्सी के सहारे फांसी के फंदे से अनुज लटकता हुआ मिला
काफी मशक्कत के बाद गांव के बाहर स्थित प्राथमिक विद्यालय के पीछे जंगल में लगे एक सिल्वर के पेड़ पर रस्सी के सहारे फांसी के फंदे से अनुज लटकता हुआ मिला। परिजन उसे फंदे से उतारकर आनन -फानन सीएचसी टिकैत लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इतना सुनते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। सभी का रो रोकर बुरा हाल था। घर पर शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। जिस वक्त बड़े बेटे की बारात जानी थी उस वक्त छोटे बेटे का पोस्टमार्टम हो रहा था। पिता छैलू कुमार ने बताया कि बेटे के विवाह को आगे बढ़ा दिया गया है। परिवार में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें