सड़क की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ा युवक; 4 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा, पुलिस के छूटे पसीने

पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव बरहा में सड़क निर्माण की मांग को लेकर राजकुमार पानी की टंकी पर चढ़ गया। ग्रामीणों ने बताया कि 10 साल से संपर्क मार्ग जर्जर है। सूचना पर पहुंचे प्रशासन ने समझाकर करीब चार घंटे बाद उसे नीचे उतारा। एसडीएम ने बताया कि सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

पीलीभीत जिले के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव बरहा में शनिवार को सड़क निर्माण की मांग को लेकर एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। घटना से गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब चार घंटे तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद अधिकारियों के आश्वासन पर युवक सुरक्षित नीचे उतर आया। गांव बरहा निवासी राजकुमार का कहना है कि गांव से हाईवे तक जाने वाला संपर्क मार्ग पिछले करीब 10 वर्षों से जर्जर स्थिति में है। बरसात के दिनों में सड़क पर जलभराव और कीचड़ के कारण लोगों का आवागमन बेहद कठिन हो जाता है।

पानी की टंकी पर चढ़ा युवक ग्रामीणों के अनुसार खराब सड़क से करीब 50 परिवार रोजाना प्रभावित होते हैं। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। कीचड़ में फिसलकर कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। इसके बावजूद कई बार शिकायत करने के बाद भी सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं कराया गया। शनिवार सुबह करीब आठ बजे राजकुमार गांव में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया और सड़क निर्माण की मांग को लेकर वहीं बैठ गया।

4 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा सूचना पर एसडीएम श्रद्धा सिंह, सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा, तहसील प्रशासन और सुनगढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने राजकुमार से बातचीत कर उसे समझाने का प्रयास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे और अधिकारियों के सामने सड़क की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाते हुए जल्द निर्माण कराने की मांग की। करीब चार घंटे तक चले समझाने-बुझाने के बाद राजकुमार प्रशासन के आश्वासन पर टंकी से नीचे उतर आया।