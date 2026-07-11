Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सड़क की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ा युवक; 4 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा, पुलिस के छूटे पसीने

By sandeep
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव बरहा में सड़क निर्माण की मांग को लेकर राजकुमार पानी की टंकी पर चढ़ गया। ग्रामीणों ने बताया कि 10 साल से संपर्क मार्ग जर्जर है। सूचना पर पहुंचे प्रशासन ने समझाकर करीब चार घंटे बाद उसे नीचे उतारा। एसडीएम ने बताया कि सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

पीलीभीत जिले के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव बरहा में शनिवार को सड़क निर्माण की मांग को लेकर एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। घटना से गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब चार घंटे तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद अधिकारियों के आश्वासन पर युवक सुरक्षित नीचे उतर आया। गांव बरहा निवासी राजकुमार का कहना है कि गांव से हाईवे तक जाने वाला संपर्क मार्ग पिछले करीब 10 वर्षों से जर्जर स्थिति में है। बरसात के दिनों में सड़क पर जलभराव और कीचड़ के कारण लोगों का आवागमन बेहद कठिन हो जाता है।

पानी की टंकी पर चढ़ा युवक

ग्रामीणों के अनुसार खराब सड़क से करीब 50 परिवार रोजाना प्रभावित होते हैं। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। कीचड़ में फिसलकर कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। इसके बावजूद कई बार शिकायत करने के बाद भी सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं कराया गया। शनिवार सुबह करीब आठ बजे राजकुमार गांव में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया और सड़क निर्माण की मांग को लेकर वहीं बैठ गया।

ये भी पढ़ें:आर्मी या रॉ को बुलाओ... 16 घंटे से टावर पर चढ़े युवक की मांग, फोन चोरी होने के ब
ये भी पढ़ें:प्यार में नाकाम तो आधी रात को टावर पर चढ़ा युवक; कूदने की धमकी, घंटों चला ड्रामा

4 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा

सूचना पर एसडीएम श्रद्धा सिंह, सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा, तहसील प्रशासन और सुनगढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने राजकुमार से बातचीत कर उसे समझाने का प्रयास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे और अधिकारियों के सामने सड़क की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाते हुए जल्द निर्माण कराने की मांग की। करीब चार घंटे तक चले समझाने-बुझाने के बाद राजकुमार प्रशासन के आश्वासन पर टंकी से नीचे उतर आया।

सड़क निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा

एसडीएम श्रद्धा सिंह ने बताया कि गांव की सड़क निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद नियमानुसार निर्माण कार्य कराया जाएगा। प्रशासन ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। घटना के दौरान पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा और स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Pilibhit News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।