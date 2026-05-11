एएमयू छात्रा के पीछे चाकू लेकर दौड़े युवक ने पार कीं सारी हदें, दीवार कूदकर हॉस्टल में घुसा
एएमयू में करीब डेढ़ माह से छात्रा का पीछा करके उसे परेशान कर रहे आरोपी ने रविवार को सारी हदें पार कर दीं। उसने होस्टल के पास छात्रा से छेड़छाड़ का प्रयास किया।
Aligarh News: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में करीब डेढ़ माह से छात्रा का पीछा करके उसे परेशान कर रहे आरोपी ने रविवार को सारी हदें पार कर दीं। उसने होस्टल के पास छात्रा से छेड़छाड़ का प्रयास किया। छात्रा जैसे तैसे वहां से निकली तो आरोपी पीछा करते हुए दीवार कूदकर होस्टल में घुस गया। शोर मचाने पर प्रॉक्टोरियल टीम पहुंच गई, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया है।
मामले में अनुशासक कार्यालय में शिफ्ट इंचार्ज सालिम मियां ने प्रॉक्टर के माध्यम से तहरीर दी थी। इसमें कहा था कि पिछले कई दिनों से एक अज्ञात व्यक्ति एएमयू की एक छात्रा व अन्य कई छात्राओं का संदिग्ध तरीके से पीछा करता था। कई बार आरोपी ने छात्रा को छेड़ने, परेशान करने और उत्पीड़न करने का प्रयास किया। रविवार शाम को जब छात्रा अपने आवासीय हॉल की ओर जाने वाली सड़क पर अपनी दो सहेलियों के साथ जा रही थी तो आरोपी ने फिर से पीछा किया और आगे चलकर छेड़छाड़ की कोशिश की। छात्राओं ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उन्हें भी गलत तरीके से छूने का प्रयास किया, जिससे छात्राएं भयभीत हो गईं।
घबराकर अपने आवासीय हॉल में चली गईं। छात्राओं के अंदर जाने के कुछ देर बाद आरोपी हॉल की दीवार कूदकर अंदर प्रवेश कर गया। छात्राओं को ऐसा प्रतीत हुआ कि आरोपी के पास कोई हथियार भी था, जिसे उसने कहीं फेंक दिया। शोर मचाने पर आरोपी दीवार कूदकर बाहर भाग गया। सूचना पर प्रॉक्टोरियल टीम ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर सिविल लाइन अरुण कुमार ने बताया कि आरोपी पुरानी चुंगी निवासी अब्दुल्ला फजलू उर्फ अब्दुल्ला खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। उसके पास से एक चाकू भी बरामद हुआ। इस आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा बढ़ाई गई है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।