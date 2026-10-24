70 करोड़ के नकली सिक्के खपाने वाला गिरोह का शातिर गिरफ्तार, 5 साल तक रह चुका है प्रमुख प्रतिनिधि

सहारनपुर पुलिस ने मधुबनी पुलिस के सहयोग से नकली सिक्के बनाने और सप्लाई करने वाले शातिर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, शुक्रवार को पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई। गौरतलब है कि 12 सितंबर को नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह के सरगना उपकार लुथरा समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पुलिस ने मधुबनी की राजनगर थाना पुलिस के सहयोग से गुरुवार देर शाम जिले में छापेमारी कर नकली सिक्के बनाने और सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के शातिर मिथिलेश चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। लड्डुगांव निवासी मिथिलेश पर बाजार में करीब 70 करोड़ रुपये के नकली सिक्के खपाने वाले गिरोह से जुड़े होने का आरोप है। इस संबंध में सहारनपुर नगर थाने में केस दर्ज है। उधर, शुक्रवार को सहारनपुर पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई।

राजनगर थानेदार सतेन्द्र कुमार ने बताया कि सहारनपुर पुलिस ने बीते 12 सितंबर को नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह के सरगना उपकार लुथरा उर्फ अभय प्रताप सिंह समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपियों में राजनगर के लड्डुगांव निवासी संतोष चौरसिया भी शामिल था। मामले की जांच के दौरान मिथिलेश चौरसिया का नाम सामने आया। इसके बाद सहारनपुर नगर थाने के एसआई इकबाल सिंह तोमर के नेतृत्व में पुलिस टीम राजनगर पहुंची। टीम ने गुरुवार देर शाम लड्डुगांव में छापेमारी कर मिथिलेश को गिरफ्तार कर लिया।

तैयार और अर्ध निर्मित सिक्के बरामद पुलिस की पिछली कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 1.28 लाख रुपये के 6,400 तैयार सिक्के और करीब 4.5 लाख रुपये के अर्धनिर्मित सिक्के बरामद किए गए थे। इसके अलावा सिक्के बनाने वाली छह मशीनें, मोहर और बिना मोहर की दर्जनों डाई, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, मेटल शीट समेत कई संदिग्ध सामान जब्त किए गए थे।

एक सिक्के बनाने में आता था 5-6 रुपये का खर्च एसएसपी के मुत्बिक यह गिरोह छह मशीनों के जरिए रोजाना 10 से 12 हजार सिक्के तैयार करता था। एक सिक्का बनाने में पांच से छह रुपये खर्च आता था। गिरोह खुद सिक्के बनाने के बाद उन्हें सीधे बाजार में नहीं उतारता था। बल्कि तैयार सिक्कों को एजेंटों के माध्यम से आगे भेजा जाता था। एजेंटों को 20 रुपये का नकली सिक्का 12 से 15 रुपये तक में दिया जाता था। इसके बाद इन्हें कमीशन के आधार पर अलग-अलग दुकानों और प्रतिष्ठानों पर खपाया जाता था। शराब ठेकों को गिरोह ने प्रमुख बाजार बनाया था।