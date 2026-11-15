युवा बोझ नहीं यूपी के डेमोग्राफिक डेवीडेंट, युवाओं को टैबलेट वितरण पर बोले सीएम योगी
युवाओं को टैबलेट वितरण के दौरान सीएम योगी ने कहा, युवा शक्ति प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। आज यूपी की 56 प्रतिशत से अधिक आबादी युवा है। हमने इसे वर्कफोर्स की तरह देखा।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। लखनऊ में युवाओं को टैबलेट वितरण के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, पहले की सरकारों ने उत्तर प्रदेश की आबादी को बोझ माना लेकिन मैने उपलब्धि। हमारे युवा बोझ नहीं बल्कि प्रदेश के डोमोग्राफिक डेवीडेंट हैं। प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट था, इसे हमारी सरकार ने समाप्त किया। उन्होंने युवाओं से मतदाता पुनरीक्षण में सक्रिय भागीदारी बनने का आह्वान किया। कहा कि आनलाइन और फार्म भरकर मतदाता बन सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को भी बनवाएं।
राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव से आए 53 हजार से अधिक युवाओं को विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट वितरित किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले 60 लाख को दे चुके हैं। दूसरे चरण में 25 लाख युवाओं को और देंगे। इसके वितरण की शुरुआत हो चुकी है।
भर्ती निकलते ही चाचा-भतीजे झोली लेकर निकल पड़ते थे
युवा शक्ति प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। आज यूपी की 56 प्रतिशत से अधिक आबादी युवा है। हमने इसे वर्कफोर्स की तरह देखा। 2017 से पहले भर्ती निकलती थी तो चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए झोली लेकर निकल पड़ती थी। हमने यह सुनिश्चित किया कि लोगों की उम्मीदों पर डाका न पड़ने पाए।
अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा सब चंगा
आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में अब है सब चंगा। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने माफिया को मिट्टी में मिला दिया, दंगाई बिलों में दुबक गए। नकल माफिया पर कड़ा पहरा लगा दिया। उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप थ्री अर्थव्यवस्था में स्थापित हुई है। इसमें आप सभी का योगदान है। इस चमत्कार में आप सभी सहभागी हैं। हमने ब्रह्मोस मिसाइल संयंत्र के लिए इस शर्त पर जमीन दी कि प्रदेश के कम से कम 500 युवाओं को नौकरी मिले। उन्होंने यह शर्त मानी और प्लेसमेंट शिविर लगाकर युवाओं को नौकरी दी। उसी ब्रह्मोस ने आपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयरपोर्ट को नेस्तनाबूद कर दिया।
हर युवा के हाथ में रोजगार होगा
आज वैश्विक कंपनियां हमारे साथ जुड़ रही हैं। यूपी के इस स्केल को स्कलिंग में बदलना है। हमने 9.5 वर्ष में साढ़े नौ लाख को नौकरी दी। आने वाले दिनों में 1.10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। जल्दी ही लेखपाल के 8000, सिपाही के 32 हजार तथा होमगार्ड के 42 हजार पदों के लिए चयनितों को नौकरी देंगे। इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सत्यापन चल रहा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।