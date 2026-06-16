...तो अंतरिक्ष में तैरता रहेगा आपका नाम, जानें नासा किसे और कैसे जारी कर रही बोर्डिंग पास
‘नासा’ अपने ‘नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप’ मिशन से लोगों को भी जुड़ने का मौका दे रही है। नासा, इसके लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए से एक वर्चुअल बोर्डिंग पास जारी कर रही है। मिशन के वर्चुअल गेस्ट प्रोग्राम में सभी देशों के नागरिक अपना नाम भेजते हुए एक रोमांचकारी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।
सरहदों के बंधन तोड़ते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ‘नासा’ अपने ‘नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप’ मिशन से आम लोगों को भी जुड़ने का मौका दे रही है। नासा, इसके लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एक वर्चुअल बोर्डिंग पास जारी कर रही है। मिशन के वर्चुअल गेस्ट प्रोग्राम में सभी देशों के नागरिक अपना नाम भेजते हुए एक रोमांचकारी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए नाम नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप के साथ इसकी उम्र तक अंतरिक्ष में तैरते रहेंगे, जिसे नासा द्वारा रिकॉर्ड में सुरक्षित भी रखा जाएगा।
नासा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप नासा की अगली प्रमुख खगोल भौतिकी वेधशाला है। यह मिशन विशाल दृश्य क्षेत्र और स्पष्ट अवरक्त दृष्टि (इंफ्रारेड विजन) का संयोजन कर आकाश के विशाल और गहरे हिस्सों का अध्ययन करेगा। रोमन द्वारा ली गई पैनोरैमिक छवियां खगोलविदों को डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, एक्सोप्लैनेट और अन्य कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद करेंगी। इसे फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39ए से स्पेसएक्स फाल्कन हेवी रॉकेट द्वारा 30 अगस्त, 2026 को लॉन्च किया जाएगा।
वेबसाइट के अनुसार, नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप टेलीस्कोप का प्राथमिक दर्पण 2.4 मीटर व्यास (7.9 फीट) का है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप के प्राथमिक दर्पण के समान आकार का है। रोमन स्पेस टेलीस्कोप में वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट और कोरोनोग्राफ इंस्ट्रूमेंट (प्रौद्योगिकी प्रदर्शन) ये दो उपकरण होंगे। हबल के कैमरों के समान संवेदनशील होने के बावजूद, रोमन स्पेस टेलीस्कोप का 300-मेगापिक्सेल वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट 100 गुना बड़े आकाश क्षेत्र की छवि लेगा।
एल-2 पर स्थित हेलो कक्षा से करेगा अवलोकन
इस संदर्भ में खगोलविद अमर पाल सिंह का कहना है कि नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप निश्चित तौर पर सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को नई जानकारियों से लाभान्वित करने में मदद करेगा। उनके लिए यह मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। नासा की वेबसाइट के अनुसार, इसका नाम नासा की पहली मुख्य खगोलशास्त्री डॉ. नैंसी ग्रेस रोमन (1925-2018) के नाम पर रखा गया है। हबल अंतरिक्ष दूरबीन की जननी मानी जाने वाली डॉ. रोमन ने अंतरिक्ष-आधारित प्लेटफार्मों के लिए अथक प्रयास किए। रोमन, सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु दो (एल-2) पर स्थित एक हेलो कक्षा से अवरक्त ब्रह्मांड का अवलोकन करेगा, जो कि जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन की कक्षा के समान है। वहां, सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होते हैं, जिससे रोमन कम ईंधन का उपयोग किए अपेक्षाकृत स्थिर कक्षा में रह सकता है।
ऐसे प्राप्त कर सकते हैं बोर्डिंग पास
नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप मिशन से जुड़ने के लिए https://my. nasa.gov/specialevents/ s/send-your-name-with-nancy-roman वेबसाइट पर जाकर नाम व ईमेल दर्ज करते हुए अपने नाम का बोर्डिंग पास प्राप्त किया जा सकता है। नासा द्वारा इन नामों को एक एसडी कार्ड में अपलोड कर टेलीस्कोप के साथ अंतरिक्ष में रवाना किया जाएगा। इस मिशन से जुड़े ये सभी नाम नासा के रिकॉर्ड में भी मौजूद रहेंगे।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें