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तुम्हारा पति और बेटा हमारे कब्जे में है; फोटो दिखाकर शातिरों ने महिला को धमकाया, फिर घर ले जाकर लूटे जेवर

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
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कानपुर में बाइक सवार शातिरों ने अनोखे तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने पहले  एक महिला को रोका और फिर मोबाइल पर उसे पति-बेटे की फोटो दिखाकर कहा कि दोनों हमारे कब्जे में हैं। दोनों की हत्या की धमकी देकर महिला का मंगलसूत्र और रुपये लूट लिए।

तुम्हारा पति और बेटा हमारे कब्जे में है; फोटो दिखाकर शातिरों ने महिला को धमकाया, फिर घर ले जाकर लूटे जेवर

UP News: यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां बाइक सवार शातिरों ने रविवार रात पैदल जा रही एक महिला को रोका और मोबाइल पर उसे पति-बेटे की फोटो दिखाकर कहा कि दोनों हमारे कब्जे में हैं। दोनों की हत्या की धमकी देकर महिला का मंगलसूत्र और 600 रुपये लूट लिए। शातिरों का दुस्साहस यहीं नहीं रुका, उन्होंने चाकू की नोक पर महिला को बाइक पर बैठाया और उसके घर तक जा पहुंचे। पति और बेटे का गला काटने की धमकी देकर घर में रखे लाखों के जेवरात मंगवा लिए और लेकर फरार हो गए।

ये घटना गुजैनी का है। जहां नए तरीके से हुई लूट ने दक्षिण क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। रविदासपुरम के रहने वाले सुरेश कुमार स्कूली वैन चलाते हैं। परिवार में पत्नी बिंदन देवी और चार बच्चे हैं। बिंदन ने बताया कि रविवार शाम वह बर्रा-आठ में रहने वाली ननद श्यामापति के घर गई थी। रात करीब 9 बजे लौटते वक्त गोविंद स्वीट हाउस के पास बाइक सवार दो युवकों ने बहाने से उसे रोका। उनमें से एक ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि दूसरे युवक ने चेहरे पर नकाब बांध रखा था। शातिरों ने मोबाइल से पति व बेटे की तस्वीर दिखाकर कहा कि दोनों उनकी गिरफ्त में हैं। मंगलसूत्र की ओर इशारा करते हुए देने को कहा। मना करने पर पति और बेटे की हत्या की धमकी दी तो दहशत में आकर मंगलसूत्र और रुपये पकड़ा दिए।

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चाकू दिखाकर जबरन उसे बाइक पर बैठाया और घर के पास ले जाकर सारे जेवरात लाने को कहा। घर पहुंची तो पति को न देखकर वह और घबरा गई। इसके बाद सोने-चांदी के सारे जेवरात लाकर उन्हें थमा दिया। थोड़ी देर बाद जब पति सुरेश और बच्चे घर लौटे तो घटना बताई। गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।

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पति को घर में न देख सारे जेवरात थमा दिए

बिंदन ने बताया कि शातिरों के साथ जब वह घर पहुंची तो पति को न देखकर दहशत में आ गई। बच्चे भी कहीं बाहर गए थे तो वह और घबरा गई। यह बात भी बार-बार परेशान कर रही थी कि शातिरों के पास उनके पति और बेटे की फोटो कहां से आ गई। इस वजह से उसे लगा कि पति और बेटे उनके कब्जे में हैं। इसी दहशत में आकर उसने जितने भी जेवरात थे, सारे लाकर थमा दिए।

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महिला के जानने वाले तो नहीं शातिर

शातिरों ने महिला को उसके पति और बेटे की फोटो दिखाई थी। यह फोटो उनके पास कैसे पहुंचा इस पर सवाल खड़ा होता है। ऐसे में आशंका है कि आरोपी महिला को कहीं न कहीं से जानते होंगे। तभी उन्होंने अपने चेहरे भी ढंक रखे थे। पुलिस इस दिशा में भी काम कर रही है। फुटेज जुटाने के बाद आरोपियों की कद-काठी वाले बिंदन के करीबियों से भी पूछताछ की जा सकती है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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