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भरण-पोषण का खर्च मांगने पर छोटे बेटे ने बाप को मार दी गोली, 6 बेटों के होते हुए वृद्धाश्रम में रह रहा था बुजुर्ग

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, प्रयागराज
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 प्रयागराज में घर से वृद्धाश्रम जाने के लिए निकले बुजुर्ग की उनके ही बेटे ने साथी के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। बुजुर्ग 6 बेटों के होते हुए भी वृद्धाश्रम में रह रहा था। कोर्ट के आदेश पर बेटों को 40-40 हजार रुपये पिता को देने थे। 

भरण-पोषण का खर्च मांगने पर छोटे बेटे ने बाप को मार दी गोली, 6 बेटों के होते हुए वृद्धाश्रम में रह रहा था बुजुर्ग

UP News: यूपी के प्रयागराज से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां घर से वृद्धाश्रम जाने के लिए निकले बुजुर्ग की उनके ही बेटे ने साथी के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी बेटे की पहचान की। उसकी तलाश में पुलिस ने कई ठिकानों पर दबिश दी।

शिवकुटी थाना क्षेत्र के लाला की सराय के रहने वाले 67 वर्षीय राम दुलारे कोरी सुबह करीब छह बजे घर से नैनी जा रहे थे। वह नैनी में ही कपड़े की एक दुकान में काम करते थे और वहीं एक वृद्धाश्रम में कई साल से रह रहे थे। करीब सात बजे लल्ला चुंगी चौराहे पर बाइक से आए दो युवकों ने उन्हें गोली मार दी। गोली सीने में लगी। मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें तत्काल अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तलाशी में मिले वृद्धाश्रम के पहचान पत्र से उनकी शिनाख्त हुई। खबर पाकर परिजन भी अस्पताल पहुंचे। एसीपी कर्नलगंज विमल किशोर मिश्रा ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कराई, जिसमें दिखा कि बाइक से दो युवक आए। पीछे बैठे युवक ने बुजुर्ग को गोली मारी और दोनों फरार हो गए।

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फुटेज परिजनों को दिखाई गई तो उन्होंने एक हमलावर की पहचान मृतक के छह बेटों में सबसे छोटे अखिलेश उर्फ शिवा के रूप में की। पुलिस के मुताबिक, पिता और बेटों के बीच विवाद था। राम दुलारे ने भरण-पोषण के लिए न्यायालय में वाद दायर किया था, जिस पर उनके पक्ष में आदेश भी हुआ था। हर बेटे को 40-40 हजार रुपये पिता को देने थे। इसी बात से अखिलेश नाराज था। एसीपी कर्नलगंज ने बताया कि वारदात बुजुर्ग के बेटे ने ही अपने एक साथी के साथ मिलकर अंजाम दी है। दोनों की तलाश की जा रही है। पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

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भरण-पोषण खर्च मांगना बना काल

छह बेटों के होते हुए भी जिस पिता को पाई-पाई के लिए तरसना पड़ा और 67 साल की उम्र में वृद्धाश्रम में रहते हुए नौकरी करनी पड़ी, आखिरकार कोर्ट से न्याय मांगना ही उनकी मौत की वजह बन गया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अदालत से करीब ढाई लाख रुपये के भरण-पोषण की रिकवरी का आदेश होने से नाराज बेटों ने ही मिलकर पिता की हत्या की खौफनाक साजिश रची थी। राम दुलारे ने अपने छह बेटों से गुजर-बसर के लिए पैसे लेने को अदालत में भरण-पोषण का वाद दायर किया था।

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कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके मुताबिक प्रत्येक बेटे को हर महीने आठ सौ रुपये देना था। अदालती आदेश के बावजूद बेटों ने पिता को फूटी कौड़ी नहीं दी, जिसके बाद कोर्ट ने करीब ढाई लाख रुपये का रिकवरी आदेश जारी कर दिया, जिसके मुताबिक हर बेटे को करीब 40-40 हजार रुपये देने थे। कुछ दिन पहले ही आए रिकवरी आदेश के बाद बेटे पिता की जान के दुश्मन बन गए।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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