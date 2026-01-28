Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYounger sister commits suicide to save her elder sister from marrying a drug addict
बड़ी बहन को शादी से बचाने के लिए युवती ने दे दी जान, मामा ने नशेड़ी के साथ तय कर दिया था रिश्ता

बड़ी बहन को शादी से बचाने के लिए युवती ने दे दी जान, मामा ने नशेड़ी के साथ तय कर दिया था रिश्ता

संक्षेप:

कानपुर में बड़ी बहन को नशेड़ी दूल्हे से बचाने के लिए छोटी बहन ने जान दे दी। दरअसल, मां की मौत के बाद नशेड़ी पिता छोड़ कर चला गया था। मामा ने बड़ी बहन की शादी नशेड़ी संग तय कर दी तो छोटी बहन ने ऐतराज किया। शादी फिर भी नहीं तोड़ी तो वह फांसी पर झूल गई।

Jan 28, 2026 11:20 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बड़ी बहन को नशेड़ी दूल्हे से बचाने के लिए छोटी बहन ने जान दे दी। दरअसल, मां की मौत के बाद नशेड़ी पिता इन बच्चों को छोड़ कर चला गया था। मामा ने बड़ी बहन की शादी नशेड़ी संग तय कर दी तो छोटी बहन ने ऐतराज किया। शादी फिर भी नहीं तोड़ी तो फांसी पर झूल गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सेन पश्चिम पारा इंस्पेक्टर ने बताया कि नगवां गांव में 21 वर्षीय दिव्या के फांसी लगाने की सूचना मिली। पिता संजय नशे का लती था। वह दो बेटियों और एक बेटे को छोड़कर चला गया। उन्नाव निवासी मामा ने दिव्या की बड़ी बहन सिम्मी की शादी तय कर दी। दिव्या को पता चला कि लड़का नशा करता है। मामा को फोन पर रिश्ता तोड़ने की बात कही तो उन्होंने डांट दिया। इसके बाद दिव्या ऊपर कमरे में गई व दुपट्टे का फंदा बनाकर झूल गई।

ये भी पढ़ें:किशोरी ने पेट्रोल डालकर लगाई आग, अश्लील फोटो वायरल करने की मिल रही थी धमकी

स्थानीय पुलिस और इंस्पेक्टर सेन पश्चिम पारा ने बताया कि दिव्या के पिता संजय नशे का आदी थे और बच्चों को छोड़कर चले गए थे। दिव्या की मां की मौत के बाद परिवारिक जिम्मेदारी बहनों पर थी। इस बीच उन्नाव के रहने वाले उसके मामा ने बड़ी बहन सिम्मी की शादी नशेड़ी लड़के से तय कर दी। दिव्या को जब पता चला कि लड़का नशा करता है, तो उसने मामा से फोन पर रिश्ता तोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन मामा ने उसे डांट दिया। इस स्थिति से तंग होकर दिव्या ने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया। घटना के बाद परिवार और गांव में शोक की लहर फैल गई।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं, पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विधिक कार्रवाई करने की जाएगी। हालांकि ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |