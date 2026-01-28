बड़ी बहन को शादी से बचाने के लिए युवती ने दे दी जान, मामा ने नशेड़ी के साथ तय कर दिया था रिश्ता

संक्षेप: कानपुर में बड़ी बहन को नशेड़ी दूल्हे से बचाने के लिए छोटी बहन ने जान दे दी। दरअसल, मां की मौत के बाद नशेड़ी पिता छोड़ कर चला गया था। मामा ने बड़ी बहन की शादी नशेड़ी संग तय कर दी तो छोटी बहन ने ऐतराज किया। शादी फिर भी नहीं तोड़ी तो वह फांसी पर झूल गई।

यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बड़ी बहन को नशेड़ी दूल्हे से बचाने के लिए छोटी बहन ने जान दे दी। दरअसल, मां की मौत के बाद नशेड़ी पिता इन बच्चों को छोड़ कर चला गया था। मामा ने बड़ी बहन की शादी नशेड़ी संग तय कर दी तो छोटी बहन ने ऐतराज किया। शादी फिर भी नहीं तोड़ी तो फांसी पर झूल गई।

सेन पश्चिम पारा इंस्पेक्टर ने बताया कि नगवां गांव में 21 वर्षीय दिव्या के फांसी लगाने की सूचना मिली। पिता संजय नशे का लती था। वह दो बेटियों और एक बेटे को छोड़कर चला गया। उन्नाव निवासी मामा ने दिव्या की बड़ी बहन सिम्मी की शादी तय कर दी। दिव्या को पता चला कि लड़का नशा करता है। मामा को फोन पर रिश्ता तोड़ने की बात कही तो उन्होंने डांट दिया। इसके बाद दिव्या ऊपर कमरे में गई व दुपट्टे का फंदा बनाकर झूल गई।

स्थानीय पुलिस और इंस्पेक्टर सेन पश्चिम पारा ने बताया कि दिव्या के पिता संजय नशे का आदी थे और बच्चों को छोड़कर चले गए थे। दिव्या की मां की मौत के बाद परिवारिक जिम्मेदारी बहनों पर थी। इस बीच उन्नाव के रहने वाले उसके मामा ने बड़ी बहन सिम्मी की शादी नशेड़ी लड़के से तय कर दी। दिव्या को जब पता चला कि लड़का नशा करता है, तो उसने मामा से फोन पर रिश्ता तोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन मामा ने उसे डांट दिया। इस स्थिति से तंग होकर दिव्या ने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया। घटना के बाद परिवार और गांव में शोक की लहर फैल गई।