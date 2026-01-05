Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyounger brother paid 4 lakh to get his elder brother killed
4 लाख की सुपारी देकर बड़े भाई को मरवाया, हाफ एनकाउंटर के बाद दो किलर गिरफ्तार

4 लाख की सुपारी देकर बड़े भाई को मरवाया, हाफ एनकाउंटर के बाद दो किलर गिरफ्तार

संक्षेप:

बिजनौर के स्योहारा क्षेत्र में छोटे भाई ने दोस्तों को 4 लाख की सुपारी देकर बड़े भाई हत्या करा डाली। वहीं, पुलिस ने दोनों सुपारी किलर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

Jan 05, 2026 07:46 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, बिजनौर
share Share
Follow Us on

यूपी के बिजनौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां स्योहारा क्षेत्र में छोटे भाई ने ही बड़े भाई की सुपारी देकर हत्या करा डाली। मामले का पड़ताल में जुटी पुलिस ने दोनों सुपारी किलर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राहुल अक्सर दुष्यंत को जान से मारने की धमकी देता था। इस कारण दुष्यंत मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। इसी रंजिश में उसने अपने दो दोस्तों विनीत और अमजद को चार लाख की सुपारी देकर राहुल की हत्या करवा दी। रविवार सुबह करीब साढ़े दस बजे गांव हल्दुआ माफी के रहने वाले सतपाल का बेटा राहुल गन्ना सेंटर पर गन्ना डालकर ट्रैक्टर से घर लौट रहा था। जैसे ही वह सेंटर से गांव की ओर मुड़ा, पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने आम के बाग के पास उसे रोक लिया और गोलियां मार दीं। राहुल को दो गोलियां लगीं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां राहुल का शव बाग में पड़ा मिला।

सूचना मिलते ही स्योहारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना पर एसपी अभिषेक झा, एएसपी पूर्वी अमित श्रीवास्तव सीओ धामपुर एके पांडे व स्योहारा कोतवाल संजय कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से जानकारी ली।

ये भी पढ़ें:लड़की को मोबाइल देना पड़ा भारी, रिश्तेदारों ने युवक को पीट-पीटकर मार डाला

चार लाख में तय हुआ था सौदा

चार लाख रुपये की सुपारी देकर छोटे भाई दुष्यंत ने अपने ही बड़े भाई राहुल को मौत के घाट उतरवा दिया। पुलिस ने हत्या के चंद घंटों बाद राहुल हत्याकांड का खुलासा कर दिया। खुलासे में सामने आया कि यह कोई साधारण हत्या नहीं बल्कि रिश्तों के टूटने और भरोसे के खून से रंगे जाने की दर्दनाक कहानी है। बड़े भाई राहुल की हत्या की साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि उसके छोटे भाई दुष्यंत ने ही रची। चार लाख रुपये में दोस्तों को दी गई सुपारी ने एक परिवार को हमेशा के लिए बिखेर दिया।

दुष्यंत के मन में बैठ गया डर

पुलिस के मुताबिक राहुल वर्ष 2019 में एक जानलेवा हमले के मामले में जेल जा चुका था। इसी कारण उसका स्वभाव भी काफी आक्रामक बताया जाता है। राहुल बार-बार दुष्यंत को जान से मारने की धमकी देता था। इस डर ने दुष्यंत के मन में ऐसा खौफ बैठा दिया कि उसने अपने ही भाई से छुटकारा पाने का खतरनाक रास्ता चुन लिया।

दोस्तों को दी भाई की सुपारी

दुष्यंत ने इस काम के लिए अपने करीबी दोस्तों विनीत और अमजद को चुना। तीनों की दोस्ती पुरानी थी और इसी भरोसे ने साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। बातचीत के दौरान चार लाख रुपये में राहुल की हत्या की बात तय हो गई। सौदे की पुष्टि के लिए दुष्यंत ने पेशगी के तौर पर दावत में दो हजार रुपये खर्च किए, जो इस खून-खराबे की पहली रकम मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें:किसान की खुदकुशी मामले में बड़ा एक्शन, चकबंदी अधिकारियों समेत 8 पर केस दर्ज

कुछ दिन बाद होना था राहुल का रिश्ता

राहुल की हत्या ने सिर्फ एक युवक की जान नहीं ली, बल्कि एक पूरे परिवार के सपनों को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जिस घर में कुछ ही दिनों बाद शादी की बातचीत और खुशियों की तैयारी शुरू होने वाली थी, वहां अब सन्नाटा और मातम पसरा है। राहुल का रिश्ता तय करने के लिए छह जनवरी को मुरादाबाद से मेहमान आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही घर में मौत ने दस्तक दे दी।

45 बीघा जमीन वाला किसान परिवार

राहुल और दुष्यंत के पिता सतपाल क्षेत्र के जाने-माने किसान हैं, जिनके पास करीब 45 बीघा कृषि भूमि है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन परिवार के भीतर लंबे समय से तनाव पनप रहा था। ग्रामीणों के अनुसार, भाइयों के बीच आए दिन कहासुनी होती रहती थी, जो धीरे-धीरे डर और नफरत में बदल गई।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Bijnor Bijnor News Bijnor Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |