बड़े भाई की छोटे ने धारदार हथियार से हत्या की, लोगों ने घेरा तो फायरिंग करके भागा; परिवार में मातम

बिजनौर के बेगावाला गांव में पारिवारिक विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई सलीम की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी नदीम ने कथित रूप से फायरिंग की और फरार हो गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

बिजनौर जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित गांव बेगावाला में पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आपसी मनमुटाव के चलते छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने कथित रूप से फायरिंग भी की और मौके से फरार हो गया। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार गांव बेगावाला निवासी सलीम (30) पुत्र हनीफ और उसके छोटे भाई नदीम (28) के बीच काफी समय से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों भाइयों के परिवार अलग-अलग रह रहे थे और उनके बीच रिश्तों में तनाव बना हुआ था। बताया जाता है कि बुधवार सुबह दोनों भाइयों की पत्नियों के बीच भी कहासुनी हो गई थी। इस विवाद के बाद दोनों परिवारों के बीच माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया था।

धारदार हथियार से बड़े भाई की हत्या ग्रामीणों के मुताबिक बुधवार देर रात करीब साढ़े 11 बजे नदीम घर पहुंचा। उस समय सलीम अपने घर के आंगन में चारपाई पर सो रहा था। आरोप है कि नदीम ने सो रहे सलीम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला इतना अचानक था कि सलीम को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी चीख सुनकर परिजन तथा आसपास के लोग मौके की ओर दौड़ पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोगों को अपनी ओर आता देख आरोपी नदीम घबरा गया और बचने के लिए फायरिंग कर दी। गोली चलने की आवाज सुनकर पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजन गंभीर रूप से घायल सलीम को तत्काल उपचार के लिए चिकित्सक के पास ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।