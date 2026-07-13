सगे बड़े भाई को दूसरी महिला के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया छोटा भाई, बांके से गला काटा

यूपी के हमीरपुर में सगे बड़े भाई को दूसरी महिला के साथ देखकर छोटा भाई बर्दाश्त नहीं कर पाया। अवैध संबंध के शक में छोटे भाई ने बड़े भाई की बांके से हत्या कर दी है।

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में राठ क्षेत्र के स्यावरी गांव में अवैध संबंधों के शक में रविवार की देर रात छोटे भाई ने अपने ही सगे बड़े भाई की सोते समय बांके से गला काटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी ने अपने बेटे को जगाया और घटना की जानकारी दी। इससे परिवार में हड़कंप मच गया। रात में ही पुत्र पिता को लेकर थाने पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

कोतवाली क्षेत्र के स्यावरी गांव के रहने वाले देव सिंह ने बताया कि पिता हरदयाल उर्फ मुन्ना ने 65 वर्षीय ताऊ श्यामबिहारी राजपूत को किसी महिला के साथ देख लिया था। इससे पिता गुस्से में थे। अवैध संबंधों के शक के चलते रविवार देर रात पिता ने ताऊ की सोते समय बांके से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पिता ने मुझे उठाया और घटना की जानकारी दी। बेटा देव सिंह रात में ही पिता हरदयाल को लेकर थाने पहुंच गया और घटना की सूचना पुलिस को दी।

टीम ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की इंचार्ज सीओ शाहरुख खान और इंस्पेक्टर अनूप सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। सोमवार सुबह मोबाइल फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी लगते ही गांव में सनसनी फैल गई। इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है।