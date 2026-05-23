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बड़े भाई ने छोटे की बाइक फूंकी तो खुद को जिंदा जलाया; पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह किया

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, अतरौली (हरदोई)
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हरदोई के अतरौली क्षेत्र के नरोइया गांव में बाइक को लेकर दो भाइयों में विवाद हो गया। आरोप है कि बड़े भाई ने बाइक में आग लगा दी। इसी दौरान छोटे भाई निखिल ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया और आग की चपेट में आकर झुलस गया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

बड़े भाई ने छोटे की बाइक फूंकी तो खुद को जिंदा जलाया; पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह किया

हरदोई के अतरौली थानाक्षेत्र के ग्राम नरोइया में बाइक को लेकर हुए दो भाइयों में विवाद के बाद छोटे ने पेट्रोल डालकर खुद को जिंदा जला लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम नरोइया निवासी शेरू 18 वर्षीय अपने छोटे भाई निखिल के साथ गांव में ही चौराहे पर परचून की दुकान चलाता था। इसी दुकान पर वे पेट्रोल का स्टॉक कर रखते थे। बोतलों में पेट्रोल भरकर बेचते थे। युवकों के पिता गंगाराम बीते दिनों तीर्थ यात्रा पर बस लेकर पूर्णागिरी गए हैं। अन्य दो भाई साजन और विकास बेंगलुरु में मजदूरी करते हैं। वहीं, दो बहन महेश्वरी और मीरा की शादी हो चुकी है।

बाइक फूंकने पर भिड़े भाई

शुक्रवार की शाम चार बजे छोटा भाई निखिल दुकान पर बैठा था। तभी नशे में बड़ा भाई शेरू गांव वाले घर से बाइक लेकर दुकान पर आया। वह बाइक से पड़ोस के गांव पुवायां जाने की बात कहने लगा। नशे में देखकर निखिल ने बाइक ले जाने से मना किया। इसी बात पर दोनों में कहासुनी होने लगी। गुस्से में आकर बड़े भाई ने अपनी ही दुकान पर रखा पेट्रोल उठाकर बाइक पर छिड़का और आग लगा दी। इससे बाइक धू-धूकर जलने लगी। यह देखकर निखिल बाल्टी लेकर आग बुझाने लगा। बड़े भाई ने रोका तो निखिल ने बाल्टी बड़े भाई के सिर पर मार दी।

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छोटे भाई ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर सुसाइड किया

इसके बाद दुकान से दो बोतल पेट्रोल लाकर बाइक के पास आया और अपने ऊपर छिड़क लिया। तभी आग के पास जाने पर वह भी वहीं पर जिंदा जल गया। सूचना के आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एंबुलेंस से निखिल को सीएचसी भरावन पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इससे परिजनों में कोहराम मच गया। इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि फोरेंसिक टीम मौके पर जांच करने गई है। आरोपित शेरू भाग गया है। उसकी तलाश की जा रही है।

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आग की लपटों में जलकर हुई मौत

बाइक के साथ जिन्दा जलकर मरे युवक निखिल की मौत से हर कोई गमगीन है। घटना के दौरान कुछ लोगों ने मोबाइल पर वीडियो भी बनाया। आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो 23 सेकेंड का है। इसमें बाइक धू-धूकर जल रही है। उसे के निकट एक युवक पड़ा जल रहा है। कुछ लोग आवाज दे रहे हैं कि खींचो। जल्दी करो। एक युवक उसे पैर की तरफ से खींचकर अलग करता है। ग्रामीण बताते हैं कि विवाद के वक्त कुछ लोग आसपास पहुंच गए थे। गुस्से से तमतमाए निखिल ने जैसे ही खुद पर पेट्रोल डाला तो लोग चिल्लाए। उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े तब तक वह भागकर जलती बाइक के पास पहुंच चुका था।

अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत

चंद पलों में ही निखिल भी आग की लपटों से घिर गया। वह खुद पलक झपकते ही आग का गोला बन गया। लपटें काफी तेज होने के कारण लोग चाहकर भी उसे नहीं बचा पाए। आग का असर कम होने पर एक युवक ने हिम्मत जुटाकर उसे खींचकर अलग किया। तब तक वह बुरी तरह से जल चुका था। यह देखकर लोग सन्न रह गए। जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार का कहना है कि मामले की जांच कराएंगे। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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काश! दुकान पर बोतलों में न बिक रहा होता पेट्रोल

पहले के समय की अपेक्षा आज क्षेत्र में पेट्रोल टंकी काफी मात्रा में बन गई हैं। फिर भी आज कल पान मसाला से लेकर परचून और कोल्डड्रिंक और छोटी बड़ी गुमटी दुकानों पर जगह-जगह पेट्रोल बोतलों में बिक रहा है। इस घटना के बाद लोगों का कहना है कि काश नरोइया की परचून दुकान पर पेट्रोल न बिक रहा होता तो शायद आज निखिल की जान बच जाती। बाइक भी जलने से बच सकती थी।

निखिल और शेरू दोनों भाइयों में बाइक को लेकर विवाद हुआ कहासुनी हुई। जाहिर सी बात है कि दोनों को गुस्सा आया। गुस्से के समय खतरनाक सामग्री पेट्रोल पास में ही उन्हीं की दुकान में न होता तो शायद पेट्रोल टंकी पर जाकर वहां पेट्रोल लाकर इस घटना को अंजाम न दे पाते। मौके पर ही खतरे का सामान न मिलता तो कुछ समय बाद गुस्सा ठंडा हो जाता और घटना टल सकती थी।

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