यूपी में हाईवे पर युवतियों ने नागिन डांस, बीच रोड पर लेटकर बनाई रील, वीडियो वायरल

संक्षेप: उन्नाव जिले के कानपुर्र-लखनऊ हाईवे पर दो युवतियों से बीच सड़क पर लेटकर नागिन डांस कर रील बनाने का मंगलवार सुबह वीडियो वायरल करने पर चर्चा का विषय बना रहा।

यूपी के उन्नाव जिले के कानपुर्र-लखनऊ हाईवे पर दो युवतियों से बीच सड़क पर लेटकर नागिन डांस कर रील बनाने का मंगलवार सुबह वीडियो वायरल करने पर चर्चा का विषय बना रहा। बताया जा रहा है कि हाईवे पर युवतियों से घंटों तक हाईवे पर रील बनाए जाने से यातायात को रोक दिया था। सोशल मीडिया पर सुबह 47 सेकेंड का दो युवतियों से नागिन डांस का रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में काजल नाम की एक युवती से तेज रफ्तार वाहनों के बीच नेशनल हाईवे पर लेटकर नागिन डांस करती नजर आई। यह काफी देर तक चलता रहा।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाने पड़े। इससे पीछे से आने वाले वाहनों के टकराने की आशंका भी बढ़ गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी। इस क्षेत्र में यह पहली बार नहीं हुआ है, जब लापरवाही देखने को मिली हो। उसके बावजूद मौके पर न तो यातायात पुलिस पहुंची और न ही स्थानीय पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई की।