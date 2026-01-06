Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyoung women performed Naagin dance on highway lying down on road film reel video has gone viral In Unnao
यूपी में हाईवे पर युवतियों ने नागिन डांस, बीच रोड पर लेटकर बनाई रील, वीडियो वायरल

यूपी में हाईवे पर युवतियों ने नागिन डांस, बीच रोड पर लेटकर बनाई रील, वीडियो वायरल

संक्षेप:

उन्नाव जिले के कानपुर्र-लखनऊ हाईवे पर दो युवतियों से बीच सड़क पर लेटकर नागिन डांस कर रील बनाने का मंगलवार सुबह वीडियो वायरल करने पर चर्चा का विषय बना रहा।

Jan 06, 2026 02:55 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, उन्नाव
share Share
Follow Us on

यूपी के उन्नाव जिले के कानपुर्र-लखनऊ हाईवे पर दो युवतियों से बीच सड़क पर लेटकर नागिन डांस कर रील बनाने का मंगलवार सुबह वीडियो वायरल करने पर चर्चा का विषय बना रहा। बताया जा रहा है कि हाईवे पर युवतियों से घंटों तक हाईवे पर रील बनाए जाने से यातायात को रोक दिया था। सोशल मीडिया पर सुबह 47 सेकेंड का दो युवतियों से नागिन डांस का रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में काजल नाम की एक युवती से तेज रफ्तार वाहनों के बीच नेशनल हाईवे पर लेटकर नागिन डांस करती नजर आई। यह काफी देर तक चलता रहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाने पड़े। इससे पीछे से आने वाले वाहनों के टकराने की आशंका भी बढ़ गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी। इस क्षेत्र में यह पहली बार नहीं हुआ है, जब लापरवाही देखने को मिली हो। उसके बावजूद मौके पर न तो यातायात पुलिस पहुंची और न ही स्थानीय पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई की।

राहगीरों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि इस दौरान कोई हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता ? लोगों ने मांग उठाई है कि वीडियो के आधार पर युवती की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाए और हाईवे पर गश्त बढ़ाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Unnao News UP Police Video Viral अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |