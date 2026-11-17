यूपी के फिरोजाबाद में दो युवतियां आपस में ही शादी करने की जिद पर अड़ गई हैं। एक ही मुहल्ले में रहने वाली युवतियों और परिवार के बीच विवाद पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले आई। यहां से अब परिवार के साथ घर भी जाने से इनकार कर दिया है।

शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) संवाददाता। यूपी के फिरोजाबाद में शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की दो युवतियां एक-दूसरे के साथ जीवनभर रहने और शादी की जिद पर अड़ गई हैं। परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ने किसी की भी बात मानने से इनकार कर दिया। इस दौरान दोनों परिवारों के बीच विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों युवतियों को थाने ले गई। देर शाम तक दोनों ने परिजनों के साथ घर जाने से इनकार कर दिया। इससे पुलिस भी असमंजस में पड़ गई। अब दोनों को अदालत में पेश करने की तैयारी हो रही है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। दोनों अगर परिवार के साथ घर नहीं रहना चाहती तो नारी गृह भेजा जा सकता है।

बताया गया है कि दोनों युवतियों के बीच कई वर्षों से दोस्ती थी। धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गया। अब दोनों एक-दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहती हैं। इसी बीच एक युवती के परिजनों ने उसके लिए रिश्ता तलाशना शुरू किया तो उसने घर के सामने रहने वाली युवती से ही शादी करने की इच्छा जताई। बेटी की बातें सुन परिजन अवाक रह गए। घर में विवाद शुरू हो गया।

एक दूसरे से ही भिड़ गए दोनों के परिवार परिजनों के काफी समझाने पर भी दोनों युवतियां नहीं मानीं तो दोनों परिवारों के बीच विवाद शुरू हो गया। दोनों परिवार एक दूसरे को इस हालात के लिए दोषी बताने लगे। दोनों पक्षों में गाली-गलौज होने लगी। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने पहले मौके पर ही विवाद सुलझाने का प्रयास किया फिर दोनों युवतियों को थाने ले आई। वहां परिजनों ने उन्हें काफी समझाया, लेकिन दोनों अपने फैसले पर अड़ी रहीं। एक युवती के पिता, मां और भाभी ने भी मनाने का घंटों प्रयास किया। इसके बाद भी युवती ने साफ कह दिया कि वे एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकतीं।