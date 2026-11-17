आपस में ही शादी की जिद पर अड़ीं युवतियां, विवाद के बाद परिवार के साथ जाने से भी इनकार
यूपी के फिरोजाबाद में दो युवतियां आपस में ही शादी करने की जिद पर अड़ गई हैं। एक ही मुहल्ले में रहने वाली युवतियों और परिवार के बीच विवाद पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले आई। यहां से अब परिवार के साथ घर भी जाने से इनकार कर दिया है।
शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) संवाददाता। यूपी के फिरोजाबाद में शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की दो युवतियां एक-दूसरे के साथ जीवनभर रहने और शादी की जिद पर अड़ गई हैं। परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ने किसी की भी बात मानने से इनकार कर दिया। इस दौरान दोनों परिवारों के बीच विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों युवतियों को थाने ले गई। देर शाम तक दोनों ने परिजनों के साथ घर जाने से इनकार कर दिया। इससे पुलिस भी असमंजस में पड़ गई। अब दोनों को अदालत में पेश करने की तैयारी हो रही है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। दोनों अगर परिवार के साथ घर नहीं रहना चाहती तो नारी गृह भेजा जा सकता है।
बताया गया है कि दोनों युवतियों के बीच कई वर्षों से दोस्ती थी। धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गया। अब दोनों एक-दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहती हैं। इसी बीच एक युवती के परिजनों ने उसके लिए रिश्ता तलाशना शुरू किया तो उसने घर के सामने रहने वाली युवती से ही शादी करने की इच्छा जताई। बेटी की बातें सुन परिजन अवाक रह गए। घर में विवाद शुरू हो गया।
एक दूसरे से ही भिड़ गए दोनों के परिवार
परिजनों के काफी समझाने पर भी दोनों युवतियां नहीं मानीं तो दोनों परिवारों के बीच विवाद शुरू हो गया। दोनों परिवार एक दूसरे को इस हालात के लिए दोषी बताने लगे। दोनों पक्षों में गाली-गलौज होने लगी। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने पहले मौके पर ही विवाद सुलझाने का प्रयास किया फिर दोनों युवतियों को थाने ले आई। वहां परिजनों ने उन्हें काफी समझाया, लेकिन दोनों अपने फैसले पर अड़ी रहीं। एक युवती के पिता, मां और भाभी ने भी मनाने का घंटों प्रयास किया। इसके बाद भी युवती ने साफ कह दिया कि वे एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकतीं।
कोर्ट में अब पेश करने की तैयारी
एक युवती की भाभी का कहना था कि उसकी ननद घर के सामने रहने वाली युवती से शादी करना चाहती है। ऐसे में दोनों का जीवन आगे कैसे चलेगा। इसी दौरान दोनों युवतियों के परिजन थाने में ही आपस में उलझ गए। झगड़ा बढ़ता देख पुलिस ने परिजनों को थाने से बाहर कर दिया। देर रात तक दोनों युवतियां थाने में ही थीं। प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार ने बताया कि दोनों युवतियां एक साथ रहना चाहती हैं और बालिग हैं। विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। दोनों की इच्छा के अनुसार उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय के आदेश पर आगे की कार्यवाही होगी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।