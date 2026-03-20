फेसबुक वाली मोहब्बत के लिए ‘तड़प’ उठी युवती, प्रेमी से शादी के लिए लेनी पड़ी पुलिस की मदद

बागपत में प्रेम-प्रसंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गाजियाबाद की युवती को बागपत के युवक से फेसबुक पर दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने एक-दूसरे को अपना नंबर अदान-प्रदान किया।

Baghpat News: यूपी के बागपत में प्रेम-प्रसंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गाजियाबाद की युवती को बागपत के युवक से फेसबुक पर दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने एक-दूसरे को अपना नंबर अदान-प्रदान किया। इसके बाद फोन पर बातें शुरू हो गईं। युवती युवक से बेपनाह मोहब्बत करती थी। युवती प्रेमी से शादी करके उसके साथ घर बसाना चाहती थी। बातचीत के दौरान ही युवती प्रेमी के लिए तड़प उठी और वह अचानक से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गई। घर में युवती को देखकर प्रेमी की सिट्टी-बिट्टी गुल हो गई।

आरोप है कि युवक ने युवती से शादी करने से इनकार कर दिया। इस पर युवती वहीं हंगामा करने लगी। प्रेमिका ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। थाने पहुंचे युवक और उसके परिजन शादी के लिए तैयार हो गए। इसके बाद युवती वापस चली गई। गाजियाबाद के नंदग्राम निवासी युवती की करीब नौ महीने पहले फेसबुक पर सिंघावली अहीर गांव के रहने वाले युवक से दोस्ती हुई थी। दोस्ती जब प्रेम में बदली तो दोनों ने मिलना शुरू कर दिया।

घर वालों के डर से युवक का शादी से इनकार युवक ने युवती से शादी करने की बात भी कही। दो दिन पहले युवती शादी की जिद पर अड़ी तो युवक ने घरवालों के डर से शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद गुरुवार को युवती गाजियाबाद से प्रेमी के घर पहुंची गई। युवती ने शादी कराने की बात कही तो युवक और उसके परिजनों ने इनकार कर दिया। इसके बाद युवती सिंघावली अहीर थाने पहुंची और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस युवक को थाने ले आई। बताया जा रहा है कि थाने पर युवक के परिजनों ने शादी कराने की बात कही। इसके बाद युवती गाजियाबाद चली गई।