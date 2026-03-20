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फेसबुक वाली मोहब्बत के लिए ‘तड़प’ उठी युवती, प्रेमी से शादी के लिए लेनी पड़ी पुलिस की मदद

Mar 20, 2026 03:14 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में प्रेम-प्रसंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गाजियाबाद की युवती को बागपत के युवक से फेसबुक पर दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने एक-दूसरे को अपना नंबर अदान-प्रदान किया।

फेसबुक वाली मोहब्बत के लिए ‘तड़प’ उठी युवती, प्रेमी से शादी के लिए लेनी पड़ी पुलिस की मदद

Baghpat News: यूपी के बागपत में प्रेम-प्रसंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गाजियाबाद की युवती को बागपत के युवक से फेसबुक पर दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने एक-दूसरे को अपना नंबर अदान-प्रदान किया। इसके बाद फोन पर बातें शुरू हो गईं। युवती युवक से बेपनाह मोहब्बत करती थी। युवती प्रेमी से शादी करके उसके साथ घर बसाना चाहती थी। बातचीत के दौरान ही युवती प्रेमी के लिए तड़प उठी और वह अचानक से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गई। घर में युवती को देखकर प्रेमी की सिट्टी-बिट्टी गुल हो गई।

आरोप है कि युवक ने युवती से शादी करने से इनकार कर दिया। इस पर युवती वहीं हंगामा करने लगी। प्रेमिका ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। थाने पहुंचे युवक और उसके परिजन शादी के लिए तैयार हो गए। इसके बाद युवती वापस चली गई। गाजियाबाद के नंदग्राम निवासी युवती की करीब नौ महीने पहले फेसबुक पर सिंघावली अहीर गांव के रहने वाले युवक से दोस्ती हुई थी। दोस्ती जब प्रेम में बदली तो दोनों ने मिलना शुरू कर दिया।

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घर वालों के डर से युवक का शादी से इनकार

युवक ने युवती से शादी करने की बात भी कही। दो दिन पहले युवती शादी की जिद पर अड़ी तो युवक ने घरवालों के डर से शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद गुरुवार को युवती गाजियाबाद से प्रेमी के घर पहुंची गई। युवती ने शादी कराने की बात कही तो युवक और उसके परिजनों ने इनकार कर दिया। इसके बाद युवती सिंघावली अहीर थाने पहुंची और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस युवक को थाने ले आई। बताया जा रहा है कि थाने पर युवक के परिजनों ने शादी कराने की बात कही। इसके बाद युवती गाजियाबाद चली गई।

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सीमेंट और ड्रम की पोस्ट देखकर खौफ में आया पति

वहीं दूसरी ओर बुलंदशहर जिले के गांव दौलतगढ़ के रहने वाले एक राजमिस्त्री की शादी वर्ष 2019 में जहांगीराबाद क्षेत्र की युवती से हुई थी। शादी ठीक ढंग से चल रही थी, लेकिन कुछ समय पहले उसकी पत्नी की दोस्ती इंस्टाग्राम पर जहांगीराबाद क्षेत्र के मानकरौरा गांव के स्वजातीय युवक से हो गई। जल्दी ही दोस्ती प्यार में बदल गई। जब पति को इसकी भनक लगी तो आए दिन दोनों में झगड़े होने लगे। मामला पुलिस तक पहुंच गया। इंस्टाग्राम वाले प्रेमी के पीछे पागल राजमिस्त्री की पत्नी पुलिस मीडिएशन सेल में भी प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। पति पर कई आरोप भी लगाए। मीडिएशन सेल में काउंसलिंग के दौरान अधिकारियों ने महिला को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इस बीच राजमिस्त्री ने फेसबुक पर पत्नी के प्रेमी की एक पोस्ट देखी, जिसमें उसने मेरठ की चर्चित मुस्कान और साहिल की फोटो लगा रखी थी। साथ ही लिखा था- सीमेंट और ड्रम। ये पोस्ट देखते ही पति और उसके परिजनों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। खौफजदा पति ने जान पर खतरा देखते हुए पत्नी की जिद मान ली।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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