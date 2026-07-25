जिस प्रेमी को जेल भिजवाया, उससे मिलने को तड़प उठी प्रेमिका, युवती की हरकत देख पुलिकर्मियों की हालत खराब
गोरखपुर में एक युवती ने रेप के मामले में प्रेमी को जेल भिजवा दिया। अब उससे मिलने के लिए प्रेमिका थाने पहुंच गई। पुलिस कर्मियों ने प्रेमी के जेल में होने की बात कही तो वह नाराज हो गई और पर्स से फिनायल निकालकर पी लिया।
Gorakhpur News: यूपी के गोरखपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने थाने पहुंचकर हंगामा किया। युवती ने पर्स से फिनायल निकालकर पी लिया। इसके बाद युवती की हालत खराब हो गई। थाने में हुए इस घटनाक्रम से पुलिसकर्मियों की हालत खराब हो गई। पुलिसकर्मियों ने आनन-फानन में एंबुलेंस बुलाई और युवती को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरीचौरा पहुंचाया। दरअसल युवती का एक युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। युवती ने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोप में उसे जेल भिजवा दिया था। अब युवती प्रेमी से मिलने के लिए तड़प रही थी। युवती प्रेमी से मिलने के लिए पुलिस वालों के पास गुहार लगाने पहुंची थी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने प्रेमी के जेल में होने की बात कहर मिलाने से मना कर दिया। इसी बात से गुस्साई युवती ने थाने में ही खौफनाक कदम उठाया। फिलहाल युवती की हालत खतरे से बाहर बताई गई। चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, देवरिया जिले की रहने वाली युवती ने दो दिन पहले चौरीचौरा थाना क्षेत्र के मुंडेरा बाजार वार्ड नंबर नौ निवासी धनंजय निषाद के खिलाफ शादी का झांसा देकर तीन वर्षों तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर शुक्रवार को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे युवती अचानक चौरीचौरा थाने पहुंची और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से आरोपी युवक से मिलने की जिद करने लगी।
युवती ने पर्स में रखा फिनायल पीया
पुलिस ने उसे बताया कि आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है और अब मुलाकात जेल प्रशासन की प्रक्रिया के अनुसार ही संभव है। यह जानकारी मिलने के बाद युवती नाराज हो गई। इसी दौरान उसने अपने पर्स में रखी फिनायल निकालकर पी ली। पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे रोकने का प्रयास किया और बिना देर किए एंबुलेंस की सहायता से सीएचसी पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गई। चिकित्सकों ने समय रहते उपचार शुरू किया, जिससे युवती की जान बच गई। पुलिस अधिकारियों ने भी अस्पताल पहुंचकर युवती के स्वास्थ्य की जानकारी ली।
रेप के मामले में प्रेमी को प्रेमिका ने भिजवाया था जेल
प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि जिस युवक के खिलाफ युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शनिवार को युवती थाने पहुंचकर उससे मिलने की जिद कर रही थी। उसे बताया गया कि अब मुलाकात जेल में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही हो सकती है। इसके बाद उसने अपने पर्स में रखी फिनायल पी ली। पुलिस ने तत्काल उसे सीएचसी भेजवाया, जहां उपचार के बाद उसकी हालत सामान्य है और वह पूरी तरह खतरे से बाहर है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।