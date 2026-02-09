मंदिर में दीप जलाने गई युवती के साथ पड़ोसी ने किया रेप, आक्रोशित ग्रामीणों ने फूंकी आरोपी की बाइक

संक्षेप: चित्रकूट में मंदिर के पीछे एक युवती को बंधक बना दरिंदगी की गई। आरोपी पड़ोसी ने युवती के ही दुपट्टे से उसके हाथ और मुंह को बांध वारदात को अंजाम दिया। परिजन और आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल के पास खड़ी आरोपी की बाइक को आग लगा दी।

यूपी के चित्रकूट के एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में मंदिर के पीछे एक युवती को बंधक बना दरिंदगी की गई। आरोपी पड़ोसी ने युवती के ही दुपट्टे से उसके हाथ और मुंह को बांध वारदात को अंजाम दिया। परिजन और आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल के पास खड़ी आरोपी की बाइक को आग लगा दी। इधर बवाल बढ़ता देख आरोपी और उसके परिजन घर पर ताला डाल भाग निकले। हालांकि देर शाम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गांव में तनावपूर्ण स्थिति देख पीएसी तैनात कर दी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती शनिवार शाम करीब सात बजे मंदिर में दीपक जलाने गई थी। युवती जैसे ही परिक्रमा लगाते हुए मंदिर के पीछे पहुंची, तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे पड़ोसी राजेश ने उसे पकड़ लिया। युवती चीखती उससे पहले ही आरोपी ने युवती के दुपट्टे से ही उसके हाथ और मुंह को बांध दिया। इसके बाद राजेश ने युवती के साथ दरिंदगी की। इधर युवती काफी देर बाद भी जब घर नहीं पहुंची तो उसकी ताई व एक अन्य महिला खोजबीन करते हुए मंदिर पहुंच गईं। मंदिर के पीछे की तरफ कुछ आहट होने पर दोनो ने पहुंचकर टॉर्च जलाई तो युवती के साथ युवक को आपत्तिजनक स्थिति में देख शोर मचाया।