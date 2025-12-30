SRN अस्पताल में इलाज कराने आई युवती से हैवानियत, टेक्नीशियन पर रेप का आरोप
प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल मेंयुवती से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इलाज के लिए आई युवती का आरोप है कि जांच का इंतजार करने के दौरान अस्पताल के टेक्नीशियन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मौखिक शिकायत मिलने की पुष्टि की है।
स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में युवती से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इलाज के लिए आई युवती का आरोप है कि जांच का इंतजार करने के दौरान अस्पताल के टेक्नीशियन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात सोमवार दोपहर की बताई गई। पुलिस ने मौखिक शिकायत मिलने की पुष्टि की है।
एसआरएन अस्पताल में इलाज करा रही 25 वर्षीय एक युवती सोमवार को भी अस्पताल आई थी। उसकी कोई जांच होनी थी। जांच के लिए वह पीएमएसएसवाई बिल्डिंग में गई थी। उसका आरोप है कि जांच करने वाले टेक्नीशियन ने आखिर में जांच करने की बात कहकर उसे एक जगह बैठा दिया। कुछ देर में उसे नींद आ गई। आंख खुलने पर उसे अपने साथ कुछ गलत होने का एहसास हुआ। पीड़िता ने अस्पताल परिसर स्थित पुलिस चौकी जाकर आपबीती बताई। उसने टेक्नीशियन पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।
तहरीर मिलने पर होगी कार्रवाई
मामला दिनभर अस्पताल परिसर में चर्चा का विषय बना रहा। इस पर एसआरएन अस्पताल के चौकी प्रभारी एसआई आनंद यादव ने बताया कि एक युवती दो अधिवक्ताओं के साथ आई थी। उसका कहना था कि टेक्नीशियन ने उसके साथ दुष्कर्म किया है लेकिन कोई तहरीर दिए बिना ही मंगलवार को आने की बात कहकर चली गई। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
जांच कराने पहुंची युवती से दुष्कर्म
डॉक्टर वीके पांडेय का कहना है कि इस बारे में उन्होंने अस्पताल की प्रमुख अधीक्षक से भी बात की लेकिन ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। महिला ने किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई लिखित शिकायत भी नहीं की है। शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल
उधर, गोरखपुर में मंदबुद्धि किशोरी के साथ एक अधेड़ ने दुष्कर्म कर दिया। इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी अधेड़ को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पुलिस ने पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
बरहज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी मंदबुद्धि है। इसका फायदा उठाकर गांव का ही विजेंद्र राजभर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस बीच पीड़िता गर्भवती हो गई। इसके बाद आरोपी ने इसकी जानकारी अपनी पत्नी को दी और फिर दोनों ने मिलकर एक अस्पताल में ले जाकर उसका गर्भपात करा दिया। गर्भपात के चलते रक्तस्राव हुआ तो इसकी भनक पीड़िता के परिजनों को लगी। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।