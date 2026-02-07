शादी का झांसा देकर युवती से रेप और अबॉर्शन; गोमांस खिलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव, मुकीम की हैवानियत

संक्षेप: रायबरेली में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का दबाव और मारपीट का मामला सामने आया है। युवती की मां की तहरीर पर झोलाछाप डॉक्टर समेत सात लोगों पर केस दर्ज हुआ। आरोपी पर पहले से शादीशुदा होने की बात छिपाने और जबरन धर्म बदलने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी है।

रायबरेली के कोतवाली क्षेत्र से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि रसूलपुर गांव निवासी मोहम्मद मुकीम, जो पकसरावा गांव में झोलाछाप डॉक्टर के रूप में काम करता है, ने उनकी 24 वर्षीय बेटी को प्रेम जाल में फंसाया और शादी का वादा कर उससे लगातार संपर्क बनाए रखा।

तहरीर के अनुसार आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, लेकिन उसने यह जानकारी युवती से छिपाई। आरोप है कि उसने कई बार युवती को ऊंचाहार और सलोन स्थित ओयो होटलों में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, युवती का कई बार गर्भपात भी कराया गया। पीड़िता का कहना है कि बीते 4 फरवरी 2026 को भी आरोपी उसे सलोन के एक ओयो होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

जब युवती ने आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाया तो वह उसे अपनी मोटरसाइकिल से घर ले गया। वहां उसकी पत्नी, बच्चे और अन्य परिजन मौजूद थे। इसी दौरान युवती को पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। आरोप है कि आरोपी ने कहा कि उसके धर्म में चार शादियां होती हैं और यदि उससे निकाह करना है तो पहले गाय का मांस खाना होगा और इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी और उसके परिवार के लोगों ने मिलकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और कथित तौर पर जबरन गाय का मांस खिलाने की कोशिश की।

विरोध करने पर आरोपी द्वारा जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज करने का भी आरोप लगाया गया है। किसी तरह वहां से निकलकर युवती अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद पीड़िता की मां ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी मोहम्मद मुकीम समेत उसकी मां, बहन और अन्य परिजनों सहित कुल सात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।