पानी की टंकी पर चढ़कर शादी के लिए तमाशा कर रही थी युवती, प्रेमी ने सिंदूर से भर दी मांग

गोरखपुर में प्रेम-प्रसंग का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी युवती पानी की टंकी पर चढ़ गई। काफी प्रयास के बाद भी वह नीचे नहीं उतरी। इसकी खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हाथ-पांव फूल गए।

Gorakhpur News: यूपी के गोरखपुर में प्रेम-प्रसंग का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी युवती पानी की टंकी पर चढ़ गई। काफी प्रयास के बाद भी वह नीचे नहीं उतरी। इसकी खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हाथ-पांव फूल गए। युवती का यह तमाशा तीन घंटे तक चलता रहा। युवती का कहना था कि वह तभी उतरेगी, जब उसकी शादी उसके प्रेमी से कराई जाएगी। इस घटना से पुलिस भी खासी परेशान रही। सूचना पर उसका प्रेमी भी मौके पर पहुंच गया। वह पानी की टंकी पर चढ़ा और युवती की मांग में सिंदूर भरा। इसके बाद युवती प्रेमी के साथ नीचे उतरी।

ग्राम पंचायत जंगल रसूलपुर नंबर दो के बंगला टोला निवासी एक हाईस्कूल की छात्रा शुक्रवार सुबह करीब दस बजे राघोपट्टी पडरी स्थित राम-जानकी मंदिर परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई। उसने प्रेमी से शादी न होने पर आत्महत्या की धमकी दी। सूचना मिलने पर झंगहा थानेदार अनूप सिंह मौके पर पहुंचे और उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही।