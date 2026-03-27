पानी की टंकी पर चढ़कर शादी के लिए तमाशा कर रही थी युवती, प्रेमी ने सिंदूर से भर दी मांग
गोरखपुर में प्रेम-प्रसंग का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी युवती पानी की टंकी पर चढ़ गई। काफी प्रयास के बाद भी वह नीचे नहीं उतरी। इसकी खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हाथ-पांव फूल गए।
Gorakhpur News: यूपी के गोरखपुर में प्रेम-प्रसंग का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी युवती पानी की टंकी पर चढ़ गई। काफी प्रयास के बाद भी वह नीचे नहीं उतरी। इसकी खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हाथ-पांव फूल गए। युवती का यह तमाशा तीन घंटे तक चलता रहा। युवती का कहना था कि वह तभी उतरेगी, जब उसकी शादी उसके प्रेमी से कराई जाएगी। इस घटना से पुलिस भी खासी परेशान रही। सूचना पर उसका प्रेमी भी मौके पर पहुंच गया। वह पानी की टंकी पर चढ़ा और युवती की मांग में सिंदूर भरा। इसके बाद युवती प्रेमी के साथ नीचे उतरी।
ग्राम पंचायत जंगल रसूलपुर नंबर दो के बंगला टोला निवासी एक हाईस्कूल की छात्रा शुक्रवार सुबह करीब दस बजे राघोपट्टी पडरी स्थित राम-जानकी मंदिर परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई। उसने प्रेमी से शादी न होने पर आत्महत्या की धमकी दी। सूचना मिलने पर झंगहा थानेदार अनूप सिंह मौके पर पहुंचे और उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही।
युवती के हंगामे के बाद पुलिस ने प्रेमी को बुलाया
पुलिस ने युवती के परिजनों मां बिंदु और भाई को मौके पर बुलाया, लेकिन इसके बावजूद वह नीचे नहीं उतरी। इसके बाद पुलिस ने प्रेमी विजय कौन्नौजिया को मौके पर बुलाया और युवती से मोबाइल पर बात कराई। युवती ने प्रेमी से मांग में सिंदूर भरने की शर्त रखी। पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी और महिला पुलिसकर्मी पानी की टंकी पर पहुंचे, जहां प्रेमी ने युवती की मांग में सिंदूर भरा। इसके बाद वह नीचे उतर आई। इस दौरान युवती कई बार टंकी से कूदने की धमकी देती रही, जिससे पुलिस के हाथ-पांव फूल गए थे। बंगला टोला निवासी युवती और महुअरकोल निवासी विजय कौन्नौजिया, पुत्र जयप्रकाश कौन्नौजिया, दोनों हाईस्कूल के छात्र हैं और परीक्षा के दौरान ही उनके बीच प्रेम संबंध हुआ था। घटना के बाद पुलिस दोनों को थाने ले गई।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें