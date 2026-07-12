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सहेली की मोहब्बत में बागी बन गई युवती, घर वालों से किया झगड़ा, ससुराल से प्रेमिका को साथ ले आई

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ में एक युवती अपनी सहेली की मोहब्बत में बागी बन गई। उसने घर वालों से झगड़ा कर लिया। युवती को जब उसकी सहेली की शादी की जानकारी हुई तो वह उसकी ससुराल पहुंच गई और सहेली को अपने साथ ले आई। 

सहेली की मोहब्बत में बागी बन गई युवती, घर वालों से किया झगड़ा, ससुराल से प्रेमिका को साथ ले आई

Meerut News: मेरठ से प्रेम-प्रसंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक गांव में दो सहेलियों के बीच प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी रचा ली। जानकारी पर परिजनों ने एक युवती की शादी कर दी लेकिन प्यार में बागी बनी दूसरी युवती पुलिस को साथ लेकर अपनी सहेली की ससुराल पहुंची और उसे वापस ले आई। जानी क्षेत्र में यह मामला चर्चाओं का विषय बना है।

जानी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दो युवतियों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने कुछ समय पूर्व शादी कर ली। जब इस बात पता एक युवती के परिजनों को लगा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। आननफानन में करीब एक सप्ताह पूर्व उन्होंने उसकी शादी दिल्ली निवासी एक युवक से कर दी। अपनी सहेली पत्नी की जुदाई से परेशान दूसरी युवती ने कानूनी और पुलिस की मदद का रास्ता चुन लिया।

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पुलिस के साथ सहेली की ससुराल पहुंची युवती

युवती पुलिस बल को साथ लेकर दिल्ली स्थित अपनी सहेली की ससुराल जा पहुंची। बताया गया है कि युवती ने वहां हंगामा कर दिया और अपनी सहेली को वापस ले आई। इस मामले के बाद से दोनों युवतियों के परिवारों में भारी रोष है। जब इस संबंध में दोनों के परिजनों से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि अब उनका इन युवतियों से कोई संबंध नहीं है। यह घटना पूरे क्षेत्र मे चर्चा का विषय बनी हुई है।

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बारात आने से पहले प्रेमी संग फरार हुई दुल्हन

वहीं दूसरी ओर बरेली से प्रेमिका के प्रेमी संग भागने का मामला सामने आया है। क्योलड़िया थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली एक महिला ने अपनी बेटी का विवाह पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के एक युवक से तय किया था। शुक्रवार को उसकी बारात आनी थी। जिसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी थी। युवती की मां का आरोप है। कि गुरुवार की रात पीलीभीत के आसाम चौराहा निवासी शिवम अपने भाई सुनील कुमार और युवती के गांव में ही रहने वाले अपने चाचा नारायन लाल की मदद से बहला फुसला कर साथ ले गया। सुबह जब परिवार के लोग जागे तो दुल्हन को घर में न देख सभी के होश उड़ गए। युवती की मां ने इसकी तलाश की तो उन्हें इसकी जानकारी मिली। जब वह आरोपी के चाचा के घर शिकायत करने के लिए गयी तो वह उनसे गाली गलौज करने लगा। युवती की मां का आरोप है। कि आरोपी के साथ जाते समय वह घर में रखे एक लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात भी अपने साथ ले गयी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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