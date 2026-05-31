लखनऊ में चलते ऑटो से युवती को फेंका, पुलिस ने ड्राइवर को सिखाया सबक, गोली मारकर किया लंगड़ा
लखनऊ में छेड़छाड़ के विरोध पर युवती को ऑटो से नीचे फेंकने एक ड्राइवर को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को सबक सिखाने के लिए उसकी तलाश शुरू की। आठ घंटे बाद पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
Lucknow News: यूपी की राजधानी लखनऊ से रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक हॉटो चालक हैवान बन गया। छेड़छाड़ के विरोध में आटो चालक ने खुर्रमनगर फ्लाईओवर पर युवती को चलते ऑटो से फेंक दिया। सड़क पर गिरने से युवती का सिर फट गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को सबक सिखाने की ठानी तो आनन-फानन में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश देने लगी। आठ घंटे बाद रविवार तड़के टेढ़ी पुलिया चौराहे पर चालक से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने पैर में गोली मारकर ड्राइवर को लंगड़ा कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार ऑटो चालक हुसैनगंज इलाके में केकेवी कालोनी का रहने वाला सनी यादव है।
पीड़िता विकासनगर इलाके की रहने वाली है। वह प्राइवेट नौकरी करती है। शनिवार शाम आफिस से छुट्टी के बाद वह घर जा रही थी। पॉलीटेक्निक चौराहे पर ऑटो में बैठी। युवती के घरवालों के मुताबिक बेटी ने बताया कि ऑटो चालक खुर्रमनगर फ्लाईओवर पर चढ़ा। रास्ते में वह छेड़छाड़ करने लगा। विरोध पर चालक ने धमकी दी। इसके बाद जगरानी के पास उसने चलते ऑटो से फेंक दिया। ऑटो रफ्तार से था। चलते ऑटो से गिरने के कारण सिर फट गया। शोर सुनकर जब तक राहगीर दौड़े आरोपी चालक फरार हो गया। घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। घरवाले भी पहुंच गए। युवती को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर देख उसे भर्ती कर लिया गया। युवती के परिवारीजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
टेढ़ी पुलिया पर पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर
पुलिस उपायुक्त पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा ने एसीपी गाजीपुर अनिद्य विक्रम सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी विकासनगर आलोक सिंह समेत चार टीमों को लगाया गया था। टीमों ने सीसी फुटेज से आरोपी की पहचान की। उसकी तलाश में पुलिस टीम तलाश रही थी। इस बीच टेढ़ी पुलिया के पास संदिग्ध आरोपी को जाते देख थानाप्रभारी आलोक सिंह और उनकी टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया। पुलिस टीम को देखते ही सनी ने फायरिंग शुरू कर दी। सनी के तमंचे से चली गोली थाना प्रभारी की जीप में लगी। वह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सनी के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मुठभेड़ में गोली लगने से घायल बदमाश की पहचान हुसैनगंज केकेवी कालोनी निवासी सनी यादव के रूप में हुई। पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
इन चौराहों पर सक्रिय है गिरोह
पालीटेक्निक चौराहा, कमता, मटियारी, आलमबाग बस अड्डा, अवध चौराहा, दुबग्गा, मोहनलालगंज, चारबाग बस अड्डा, चारबाग रेलवे स्टेशन, तेलीबाग चौराहा, हुसड़िया चौराहे पर यह गिरोह खासकर रात में सक्रिय रहता है।
ऑटो और ई-रिक्शा सवार गिरोह द्वारा की गई वारदात
|24 मार्च 2025 गोरखपुर के नवीन से लूटपाट के बाद हत्या।
|19 मार्च 2025 आलमबाग से महिला का अपहरण कर मलिहाबाद में दुष्कर्म के बाद हत्या।
|15 फरवरी 2025 आलमबाग में ऑटो सवार बदमाशों ने बिजनौर रोड रायल सिटी में रहने वाली किरन मिश्रा की चेन लूटी।
|20 मई : 2025 चारबाग से मवैया जाते समय ई-रिक्शा सवार सवार अधेड़ से बदमाशों ने रुपये छीने।
|03 जून : 2025 चारबाग दुर्गापुरी स्टेशन के पास बाराबंकी के रहने वाले छंगा को पीटकर बदमाशों ने छह हजार रुपये लूटे।
|10 नवंबर 2024 : रोडवेज बस से कानपुर जा रही आयोध्या की रहने वाली महिला का रुपयों से भरा पर्स चोरी।
|अक्टूबर 2024 : चिनहट कमता में ऑटो सवार बदमाशों ने युवक को उसके घर पहुंचाने का झांसा देकर नकदी, अंगूठी और चेन लूटी।
|24 अक्टूबर 2024 : को रायबरेली रोड पर इलाके में ऑटो सवार बदमाशों ने असिस्टेंट प्रोफेसर को पीटने के बाद चेन और नकदी लूटी।
|19 सितंबर 2024 : दुबग्गा में सीतापुर बाईपास के पास ई-रिक्शा सवार महिला टप्पेबाजों ने ढाई लाख रुपयों से भरा बैग पार किया।
|08 अगस्त 2024 : चिनहट शिवपुरी में ऑटो सवार बदमाशों ने अल्पसंख्यक विभाग के कर्मचारी को असलहा लगाकर लूटा।
|09 जून 2024 : तेलीबाग सैनिक नगर में रहने वाली आशा के जेवर चार ई-रिक्शा सवार महिलाओं ने उड़ाए।
|23 जून 2024 : बुद्धेश्वर में ई-रिक्शा सवार टप्पेबाज महिलाएं, ठाकुरगंज की कुसुमलता की चेन पार कर ले गई।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।