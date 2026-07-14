खुद को IAS अफसर बताकर की शादी, लाखों के गहने हड़पने के बाद की पति को मारने की कोशिश, दुल्हन गिरफ्तार

बरेली में खुद को आईएएस अधिकारी बताकर शादी करने वाली महिला ने लाखों के गहने हड़प लिए। फिर पति को मारने की कोशिश की। उधर, पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। पति ने पत्नी और उनके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

यूपी के बरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां खुद को आईएएस अधिकारी बताकर शादी करने वाली महिला ने लाखों के गहने हड़प लिए। फिर पति को मारने की कोशिश की। उधर, पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पति ने 28 जून को पत्नी और उनके परिवार वालों के खिलाफ फरीदपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि फरीदपुर के ग्राम पचौमी के रहने वाले अभिषेक की शादी सात फरवरी 2025 को बदायूं के बिल्सी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम संतौत पट्टी ईशा निवासी नरेंद्र पाल सिंह की बेटी साधना से हुई थी। अभिषेक का आरोप है कि शादी से पहले साधना खुद को आईएएस अधिकारी बताती थी। उसके पिता नरेन्द्रपाल सिंह, भाई सूर्यप्रताप और रिश्तेदार राजेन्द्र सिंह ने भी दावा किया था कि कोर्ट का मामला खत्म होते ही साधना की नियुक्ति हो जाएगी और वह अभिषेक को भी सरकारी नौकरी दिला देगी। इसी भरोसे में यह शादी हुई थी। कुछ दिन बाद साधना ने कोर्ट केस और नियुक्ति का हवाला देकर अभिषेक की चेन, अंगूठी, उसकी मां के जेवर समेत करीब 15 तोला सोना, डेढ़ किलो चांदी और शादी में मिला अन्य कीमती सामान अपने कब्जे में ले लिया।

तरह-तरह से धमकी देने का भी आरोप आरोप है कि जेवर लेने के बाद साधना 20 बीघा जमीन बेचकर अस्पताल बनवाने का दबाव बनाने लगी। विरोध करने पर साधना ने आईएएस होने का रौब दिखाकर झूठे मुकदमों में फंसाने, जेल भिजवाने और जान से मरवाने की धमकियां दी। 12-13 मार्च 2026 की रात साधना ने अभिषेक का गला दबाकर हत्या का प्रयास किया, जिसके बाद उसने डायल-112 पर सूचना दी। बाद में गांव की पंचायत में साधना द्वारा जेवर लेने की बात स्वीकार किए जाने का दावा किया। साधना पहले भी लोगों से ठगी कर चुकी है।

चढ़ावे में कम जेवर देख भड़की दुल्हन, बैरंग लौटी बारात उधर, कानपुर देहात में सामान को लेकर हुए विवाद में बारात बैरंग लौट गई। घंटों चली पंचायत के बाद भी विवाद नहीं सुलझा अंततः बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। मंगलपुर थाना क्षेत्र के बीसलपुर गांव निवासी अवधेश सिंह के बेटे कुबेदान सिंह की बारात शनिवार को खिरवा गांव आई थी। वधू के भाई को 7 जुलाई को गोली लगने की घटना के चलते वरमाला का कार्यक्रम पहले ही कैंसल कर दिया गया था। इसके बावजूद वर पक्ष ने विवाह की अन्य रस्में निभाने पर सहमति जताई और रात में टीका सहित सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। रविवार सुबह विवाह की मुख्य रस्मों के दौरान चढ़ावे का सामान सामने रखा गया।