मोहब्बत में जान गंवा बैठी युवती, प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर शव बैग में ठूंसा, 100 किमी दूर यमुना में फेंका

यूपी के कानपुर में एक युवती मोहब्बत में अपनी जान गंवा बैठी। झगड़े के बाद प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। शव बैग में भरकर 100 किलोमीटर दूर बांदा के चिल्ला पुल ले जाकर यमुना नदी में फेंक दिया। इस दौरान वह प्रेमिका के परिजनों व सहकर्मियों के साथ मृतका के मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज के जरिए गुमराह करता रहा। युवती के परिजन गुहार लगाते रहे पर पुलिस ने नहीं सुनी। दो महीने बाद पुलिस ने प्रेमी को उठाकर पूछताछ शुरू की तो घटना का खुलासा हो गया। पुलिस ने प्रेमी व उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यमुना से शव अभी तक बरामद नहीं हो सका है।

डीसीपी साउथ ने बताया, रूरा के सुजनीपुर गांव में विजयश्री बेटे आदर्श व बेटी प्रतीक्षा के साथ रहती है। एक बेटा दिल्ली में फैक्टरी में काम करता है। एक साल से दोनों बेटियां प्रतीक्षा व 20 वर्षीय आकांक्षा पुराने बर्रा थाने की बिल्डिंग के पास राजेश गुप्ता के मकान पर किराए पर रहकर बर्रा बाईपास के पास रेस्टोरेंट में काम करने लगी थीं। विजयश्री के मुताबिक आठ महीने से आकांक्षा फतेहपुर के बिंदकी निवासी सूरज के संपर्क में आ गई थी। इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती के बाद दोनों में प्रेम संबंध हो गए। इसके बाद आकांक्षा हमीरपुर रोड स्थित कान्हा फूड रेस्टोरेंट में काम करने लगी। इस बीच प्रेमी सूरज राजेश के मकान में आने लगा तो उन्होंने नाराजगी जताई।

इस पर आकांक्षा पहले हनुमंत विहार धोबिन पुलिया के पास प्रमोद के मकान में शिफ्ट हो गई। यह कमरा सूरज ने दिलाया था। 21 जुलाई को रेस्टोरेंट में आकांक्षा और सूरज के बीच किसी तीसरे को लेकर झगड़ा हुआ और आकांक्षा अपने कमरे में आ गई। देर रात साढ़े दस बजे सूरज कमरे में पहुंचा तो आकांक्षा उसे फटकार कर भगाने लगी। गुस्साए सूरज ने उसका गला दबाकर दीवार से सिर भिड़ा दिया व गला घोंट कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सूरज ने ट्रॉली बैग में आकांक्षा का शव भर दिया। फतेहपुर के जाफरगंज के खानपुर कदीम निवासी मित्र आशीष को बुलाया और बाइक से शव लेकर चिल्ला घाट निकल गया। सूरज बाइक चला रहा था और पीछे आशीष बैठा था। बीच में शव से भरा बैग रख लिया। वहां पहुंचने पर शव यमुना में डाल दिया और लौट आए।