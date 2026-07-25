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इंस्टाग्राम वाली सहेली की मोहब्बत में युवती ने छोड़ा घर, दोनों साथ रहने पर अड़ीं, परिजनों तक से कर दी बगावत

By Dinesh Rathour
पथरा बाजार (सिद्धार्थनगर)
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सिद्धार्थनगर जिले की रहने वाली एक युवती की इंस्टाग्राम पर दूसरी लड़की से दोस्ती हो गई। दोनों एक-दूसरे के साथ रहने की जिद करने लगे। एक दिन युवती घर से भागकर सहेली के पास चली गई और शादी करके साथ रहने की बात पर अड़ गई। हालांकि बाद में समझाने के बाद उसे वापस लाया गया।

two girl love
इंस्टाग्राम वाली सहेली से युवती को मोहब्बत

Siddharth Nagar News: यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच पथरा बाजार थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद 20 वर्षीय एक युवती मऊ निवासी अपनी महिला मित्र के साथ रहने और विवाह करने की जिद पर अड़ गई। उसने परिजनों तक से बगावत कर डाली। पुलिस की ओर से बरामद किए जाने के बाद भी वह अपनी मित्र के साथ जाने की बात कहती रही। हालांकि, परिजनों और पुलिस के समझाने के बाद वह अपने घर लौटने के लिए तैयार हो गई।

पथरा बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 20 वर्षीय युवती 23 जुलाई को बिना किसी को बताए घर से चली गई थी। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर परिजनों ने उसी दिन पथरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने युवती के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर तलाश शुरू की। जांच के दौरान युवती जनपद मऊ में अपनी इंस्टाग्राम मित्र के घर मिली, जहां से पुलिस उसे बरामद कर शुक्रवार देर रात पथरा थाने ले आई। इसके बाद परिजनों को सूचना देकर थाने बुलाया गया।

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महिला मित्र के साथ रहने की जताई इच्छा

शनिवार सुबह जब परिजन युवती को घर ले जाने पहुंचे तो उसने अपनी महिला मित्र के साथ रहने और विवाह करने की इच्छा जताई। काफी देर तक पुलिस और परिजनों ने उसे समझाया कि वह पहले अपने परिवार के साथ घर चले। लंबी बातचीत के बाद युवती अपने परिजनों के साथ जाने के लिए राजी हो गई। पुलिस के अनुसार करीब दो माह पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से पथरा क्षेत्र की युवती की पहचान मऊ जिले की 22 वर्षीय युवती से हुई थी। बातचीत बढ़ने के साथ दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और वे साथ रहने की योजना बनाने लगीं। इसी दौरान पथरा की युवती अपनी मित्र से मिलने मऊ पहुंच गई। पथरा थानाध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्र ने बताया कि तहरीर मिली थी। उसे बरामद कर परिवार को सौंप दिया गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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