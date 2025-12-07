भक्ति में डूबी पिंकी ने कान्हा संग रचाई शादी, मूर्ति को पति मानकर लिए सात फेरे

संक्षेप: बदायूं में भक्ति और आस्था का ऐसा अनोखा दृश्य सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। 28 साल की एक युवती ने कान्हा को जीवनसाथी मानते हुए विधि-विधान से उनसे विवाह कर लिया। परिवार से लेकर पूरा गांव उसकी बारात, हल्दी, लग्न और दावत तक की रस्मों का साक्षी बना।

ब्यौर कासिमाबाद के सुरेश चंद शर्मा की बेटी पिंकी बचपन से ही धार्मिक स्वाभाव की थी और अपने पिता के साथ वृंदावन जाती आती रहती थी। हमेशा कुछ महीने बीत जाने के बाद वह वृंदावन जाने की जिद करती। मन ही मन पिंकी ने कन्हैया को अपना सब कुछ मान लिया। इसी बीच वृंदावन जाने के दौरान करीब चार महीने पहले बांके बिहारी के मंदिर में पिंकी के साथ एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पुजारी द्वारा जब उनके आंचल में प्रसाद डाला गया तो उसमें एक अंगूठी भी आ गई।

घर वापस आकर जब उसे ठीक से देखा गया तो अंगूठी शुद्ध सोने की थी। पिंकी ने इसे कन्हैया की निशानी समझ लिया और घरवालों से शादी के लिए लड़का न देखने की बात कह दी। कुछ समय पहले पिंकी काफी बीमार हो गई थी, बीमारी की हालत में ही उसने क के भारी भरकम विग्रह को अपनी गोदी में लेकर वृंदावन की परिक्रमा लगाने का निर्णय किया, सभी लोग पिंकी के इस निर्णय से भौचक थे। पिंकी ने वृंदावन सहित गोवर्धन की पूरी परिक्रमा लगाई और उसका स्वास्थ्य भी पूरी तरह ठीक हो गया।