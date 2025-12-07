भक्ति में डूबी पिंकी ने कान्हा संग रचाई शादी, मूर्ति को पति मानकर लिए सात फेरे
बदायूं में भक्ति और आस्था का ऐसा अनोखा दृश्य सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। 28 साल की एक युवती ने कान्हा को जीवनसाथी मानते हुए विधि-विधान से उनसे विवाह कर लिया। परिवार से लेकर पूरा गांव उसकी बारात, हल्दी, लग्न और दावत तक की रस्मों का साक्षी बना।
यूपी के बदायूं से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां भक्ति में डूबी 28 साल की एक युवती ने कान्हा के साथ शादी रचाई। एजुकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की युवती ने यह निर्णय सोच-समझकर लिया। युवती की शादी में पूरा गांव बारात, दावत, हल्दी, लग्न की रस्मों में शामिल है।
ब्यौर कासिमाबाद के सुरेश चंद शर्मा की बेटी पिंकी बचपन से ही धार्मिक स्वाभाव की थी और अपने पिता के साथ वृंदावन जाती आती रहती थी। हमेशा कुछ महीने बीत जाने के बाद वह वृंदावन जाने की जिद करती। मन ही मन पिंकी ने कन्हैया को अपना सब कुछ मान लिया। इसी बीच वृंदावन जाने के दौरान करीब चार महीने पहले बांके बिहारी के मंदिर में पिंकी के साथ एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पुजारी द्वारा जब उनके आंचल में प्रसाद डाला गया तो उसमें एक अंगूठी भी आ गई।
घर वापस आकर जब उसे ठीक से देखा गया तो अंगूठी शुद्ध सोने की थी। पिंकी ने इसे कन्हैया की निशानी समझ लिया और घरवालों से शादी के लिए लड़का न देखने की बात कह दी। कुछ समय पहले पिंकी काफी बीमार हो गई थी, बीमारी की हालत में ही उसने क के भारी भरकम विग्रह को अपनी गोदी में लेकर वृंदावन की परिक्रमा लगाने का निर्णय किया, सभी लोग पिंकी के इस निर्णय से भौचक थे। पिंकी ने वृंदावन सहित गोवर्धन की पूरी परिक्रमा लगाई और उसका स्वास्थ्य भी पूरी तरह ठीक हो गया।
पिता ने पिंकी को दी प्रॉपर्टी
पिंकी के पिता सुरेश चंद्र बताते हैं कि विधि विधान से शादी रचाई जा रही है। उन्होंने पिंकी के लिए भी अपने बेटों की तरह ही प्रॉपर्टी एवं जमीन में हिस्सा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि उसका आगे का जीवन अब कन्हैया जी को ही समर्पित है, कन्हैया चाहेंगे तो पिंकी को वृंदावन वास मिलेगा। पिंकी ने बताया कि अब उनका जीवन भगवान को ही समर्पित है उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने यह कदम उठाया है। आगे भी वह ही संभालेंगे। ऐसे भक्ति भाव की सभी जगह प्रशंसा हो रही है।