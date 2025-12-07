Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyoung woman immersed in devotion married Lord Krishna
भक्ति में डूबी पिंकी ने कान्हा संग रचाई शादी, मूर्ति को पति मानकर लिए सात फेरे

भक्ति में डूबी पिंकी ने कान्हा संग रचाई शादी, मूर्ति को पति मानकर लिए सात फेरे

संक्षेप:

बदायूं में भक्ति और आस्था का ऐसा अनोखा दृश्य सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। 28 साल की एक युवती ने कान्हा को जीवनसाथी मानते हुए विधि-विधान से उनसे विवाह कर लिया। परिवार से लेकर पूरा गांव उसकी बारात, हल्दी, लग्न और दावत तक की रस्मों का साक्षी बना।

Dec 07, 2025 07:04 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, बदायूं
share Share
Follow Us on

यूपी के बदायूं से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां भक्ति में डूबी 28 साल की एक युवती ने कान्हा के साथ शादी रचाई। एजुकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की युवती ने यह निर्णय सोच-समझकर लिया। युवती की शादी में पूरा गांव बारात, दावत, हल्दी, लग्न की रस्मों में शामिल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ब्यौर कासिमाबाद के सुरेश चंद शर्मा की बेटी पिंकी बचपन से ही धार्मिक स्वाभाव की थी और अपने पिता के साथ वृंदावन जाती आती रहती थी। हमेशा कुछ महीने बीत जाने के बाद वह वृंदावन जाने की जिद करती। मन ही मन पिंकी ने कन्हैया को अपना सब कुछ मान लिया। इसी बीच वृंदावन जाने के दौरान करीब चार महीने पहले बांके बिहारी के मंदिर में पिंकी के साथ एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पुजारी द्वारा जब उनके आंचल में प्रसाद डाला गया तो उसमें एक अंगूठी भी आ गई।

घर वापस आकर जब उसे ठीक से देखा गया तो अंगूठी शुद्ध सोने की थी। पिंकी ने इसे कन्हैया की निशानी समझ लिया और घरवालों से शादी के लिए लड़का न देखने की बात कह दी। कुछ समय पहले पिंकी काफी बीमार हो गई थी, बीमारी की हालत में ही उसने क के भारी भरकम विग्रह को अपनी गोदी में लेकर वृंदावन की परिक्रमा लगाने का निर्णय किया, सभी लोग पिंकी के इस निर्णय से भौचक थे। पिंकी ने वृंदावन सहित गोवर्धन की पूरी परिक्रमा लगाई और उसका स्वास्थ्य भी पूरी तरह ठीक हो गया।

ये भी पढ़ें:शादी के 2 दिन बाद ही दूल्हा गिरफ्तार, फेरों से पहले 40 लाख के उड़ाए थे जेवर

पिता ने पिंकी को दी प्रॉपर्टी

पिंकी के पिता सुरेश चंद्र बताते हैं कि विधि विधान से शादी रचाई जा रही है। उन्होंने पिंकी के लिए भी अपने बेटों की तरह ही प्रॉपर्टी एवं जमीन में हिस्सा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि उसका आगे का जीवन अब कन्हैया जी को ही समर्पित है, कन्हैया चाहेंगे तो पिंकी को वृंदावन वास मिलेगा। पिंकी ने बताया कि अब उनका जीवन भगवान को ही समर्पित है उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने यह कदम उठाया है। आगे भी वह ही संभालेंगे। ऐसे भक्ति भाव की सभी जगह प्रशंसा हो रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Badaun News Badaun Latest News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |