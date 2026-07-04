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भैंस दिखाने के बहाने बंधक बनाकर युवती से गैंगरेप; पति को दूसरे कमरे में बंद किया, मेरठ में दरिंदगी

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, मुंडाली (मेरठ)
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मेरठ के मुंडाली में भैंस खरीदने गई युवती ने दो डेयरी संचालकों पर भाई को बंधक बनाकर तमंचे के बल पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने रिजवान और मारुफ पर केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी ने मामले को संदिग्ध बताते हुए जांच के बाद कार्रवाई की बात कही।

भैंस दिखाने के बहाने बंधक बनाकर युवती से गैंगरेप; पति को दूसरे कमरे में बंद किया, मेरठ में दरिंदगी

मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र में भैंस खरीदने गई एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और सभी पहलुओं की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरूरपुर थाना क्षेत्र निवासी युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके भाई की मुंडाली क्षेत्र के दो डेयरी संचालकों से भैंस खरीदने की बात चल रही थी। इसी सिलसिले में वह दो दिन पहले अपने भाई के साथ मुंडाली पहुंची थी। आरोप है कि डेयरी पर मौजूद दोनों युवकों ने भैंस दिखाने के बहाने भाई-बहन को अपने घर के अंदर बुला लिया और दरवाजा बंद कर दिया।

भैंस दिखाने के नाम पर युवती से गैंगरेप

पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने उसके भाई को जबरन एक कमरे में बंद कर दिया। विरोध करने पर दोनों ने तमंचे के बल पर जान से मारने की धमकी दी और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद किसी से शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए दोनों को वहां से भगा दिया गया। पीड़िता और उसका भाई किसी तरह थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिजवान और मारुफ के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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2 दिन तक टरकाती रही पुलिस

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना के तुरंत बाद वे शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी और दो दिनों तक कार्रवाई करने के बजाय उन्हें टालती रही। उनका कहना है कि जब उन्होंने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, तब स्थानीय पुलिस सक्रिय हुई और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं, मुंडाली थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाने में लगी है।

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