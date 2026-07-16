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हरदोई की युवती से शिकोहाबाद में दरिंदगी, मरणासन्न हालत में रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भागे

By Dinesh Rathour
फिरोजाबाद
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फिरोजाबाद में शादी का झांसा देकर गाजियाबाद में किराए पर रह रही युवती को युवक ने अपने दोस्त के घर पर बंधक बनाकर रेप किया। युवती ने विरोध किया तो युवक ने धारदार हथियार से उसके गले, सीने, हाथ, सिर पर हमला घायल कर दिया।

हरदोई की युवती से शिकोहाबाद में दरिंदगी, मरणासन्न हालत में रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भागे

Firozabad News: यूपी के फिरोजाबाद में शादी का झांसा देकर गाजियाबाद में किराए पर रह रही युवती को युवक ने अपने दोस्त के घर पर बंधक बनाकर रेप किया। युवती ने विरोध किया तो युवक ने धारदार हथियार से उसके गले, सीने, हाथ, सिर पर हमला घायल कर दिया तथा बुधवार देर रात फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर मरणासन्न हालत में छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को ट्रामा सेंटर लेकर आई। जहां जानकारी होने पर परिजन भी पहुंच गए।

मूल रूप से जिला हरदोई के थाना सांडी क्षेत्र की एक युवती गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक मकान में किराए पर रहती है। उसी मकान में शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के शंभू नगर निवासी अभय कुमार पुत्र उमेश भी किराए पर रहता था। किराए पर रहने के दौरान ही उमेश की युवती से दोस्ती हो गई। आठ जुलाई को अभय कुमार युवती को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले आया। इस संबंध में युवती की मां ने सिहानी गेट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अभय युवती को लेकर शिकोहाबाद में रहने वाले अपने दोस्त के घर पहुंच गया। जहां उसने युवती को बंधक बनाकर रखा तथा पांच दिन तक उसे घर से निकलने नहीं दिया। इस दौरान युवती के साथ दुष्कर्म किया।

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युवती के सिर गले, हाथ, सीने पर हमला

बुधवार को युवती ने विरोध किया तो युवक आक्रोशित हो गया। शादी करने की बात कही तो उसने चाकू से युवती के सिर, गले, हाथ, सीने पर हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। देर रात युवक उसे फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर लेकर पहुंचा और प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर मरणासन्न हालत में छोड़कर भाग गया। जीआरपी थाना प्रभारी शेर सिंह जवानों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने युवती से घटना के बारे में जानकारी लेते हुए परिजनों और गाजियाबाद पुलिस को सूचना दी। इसके बाद युवती को उपचार के लिए ट्रामा सेंटर भिजवाया। थाना प्रभारी ने बताया कि एक युवती प्लेटफॉर्म पर घायल अवस्था में मिली थी। परिजनों और गाजियाबाद पुलिस को इसके बारे में सूचना दे दी हैं। इधर अस्पताल पहंची युवती की मां ने बताया कि युवक उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ लाया था। दोस्त के घर पर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

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युवती के भाई ने मारपीट कर निकाला था कमरे से

युवती के भाई ने बताया कि दो माह पूर्व अभय कुमार के एक दूसरी युवती से प्रेम संबंध थे। उसने अभय को युवती के साथ पकड़ लिया था। इसको देखते हुए उसने अभय के साथ में मारपीट कर दी थी। उसके बाद अभय ने बदला लेने की धमकी देकर कमरा छोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद भी वह उसकी बहन से मिलता रहा।

युवती की मां का रो-रोकर बुरा हाल

घटना के बारे में जानकारी होने पर युवती की मां अपने दोनों पुत्रों के साथ ट्रामा सेंटर पहुंच गई। युवती की हालत देखकर मां का रो-रोकर बुरा हाल है। वह बार-बार आरोपी, उसके दोस्त और परिजनों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रही है।

युवक के साथ एक बुजुर्ग भी सीसीटीवी फुटेज में

पुलिस ने घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की है। इसमें एक युवक और एक बुजुर्ग युवती को सहारा देकर टिकट खिड़की काउंटर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद उसे प्लेटफॉर्म पर छोड़कर भाग गए। उनके हाथ में हेलमेट भी दिखाई दे रहा है।

गाजियाबाद की टिकट खरीद कर दी थी युवती ने

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि युवक ने गाजियाबाद की एक टिकट भी खरीदी है। युवक ने अपने नाम से खरीदी टिकट को युवती को दे दिया। इसके बाद वहां से चला गया। माना जा रहा है कि युवक का मानना था कि युवती ट्रेन में बैठकर गाजियाबाद चली जाएगी, लेकिन युवती की हालत खराब होने के कारण जीआरपी की नजर पड़ गई है तथा जीआरपी ने मौके पर पहुंच कर पूछताछ की तो मामला खुलकर सामने आ गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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