हरदोई की युवती से शिकोहाबाद में दरिंदगी, मरणासन्न हालत में रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भागे

फिरोजाबाद में शादी का झांसा देकर गाजियाबाद में किराए पर रह रही युवती को युवक ने अपने दोस्त के घर पर बंधक बनाकर रेप किया। युवती ने विरोध किया तो युवक ने धारदार हथियार से उसके गले, सीने, हाथ, सिर पर हमला घायल कर दिया।

Firozabad News: यूपी के फिरोजाबाद में शादी का झांसा देकर गाजियाबाद में किराए पर रह रही युवती को युवक ने अपने दोस्त के घर पर बंधक बनाकर रेप किया। युवती ने विरोध किया तो युवक ने धारदार हथियार से उसके गले, सीने, हाथ, सिर पर हमला घायल कर दिया तथा बुधवार देर रात फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर मरणासन्न हालत में छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को ट्रामा सेंटर लेकर आई। जहां जानकारी होने पर परिजन भी पहुंच गए।

मूल रूप से जिला हरदोई के थाना सांडी क्षेत्र की एक युवती गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक मकान में किराए पर रहती है। उसी मकान में शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के शंभू नगर निवासी अभय कुमार पुत्र उमेश भी किराए पर रहता था। किराए पर रहने के दौरान ही उमेश की युवती से दोस्ती हो गई। आठ जुलाई को अभय कुमार युवती को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले आया। इस संबंध में युवती की मां ने सिहानी गेट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अभय युवती को लेकर शिकोहाबाद में रहने वाले अपने दोस्त के घर पहुंच गया। जहां उसने युवती को बंधक बनाकर रखा तथा पांच दिन तक उसे घर से निकलने नहीं दिया। इस दौरान युवती के साथ दुष्कर्म किया।

युवती के सिर गले, हाथ, सीने पर हमला बुधवार को युवती ने विरोध किया तो युवक आक्रोशित हो गया। शादी करने की बात कही तो उसने चाकू से युवती के सिर, गले, हाथ, सीने पर हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। देर रात युवक उसे फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर लेकर पहुंचा और प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर मरणासन्न हालत में छोड़कर भाग गया। जीआरपी थाना प्रभारी शेर सिंह जवानों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने युवती से घटना के बारे में जानकारी लेते हुए परिजनों और गाजियाबाद पुलिस को सूचना दी। इसके बाद युवती को उपचार के लिए ट्रामा सेंटर भिजवाया। थाना प्रभारी ने बताया कि एक युवती प्लेटफॉर्म पर घायल अवस्था में मिली थी। परिजनों और गाजियाबाद पुलिस को इसके बारे में सूचना दे दी हैं। इधर अस्पताल पहंची युवती की मां ने बताया कि युवक उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ लाया था। दोस्त के घर पर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

युवती के भाई ने मारपीट कर निकाला था कमरे से युवती के भाई ने बताया कि दो माह पूर्व अभय कुमार के एक दूसरी युवती से प्रेम संबंध थे। उसने अभय को युवती के साथ पकड़ लिया था। इसको देखते हुए उसने अभय के साथ में मारपीट कर दी थी। उसके बाद अभय ने बदला लेने की धमकी देकर कमरा छोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद भी वह उसकी बहन से मिलता रहा।

युवती की मां का रो-रोकर बुरा हाल घटना के बारे में जानकारी होने पर युवती की मां अपने दोनों पुत्रों के साथ ट्रामा सेंटर पहुंच गई। युवती की हालत देखकर मां का रो-रोकर बुरा हाल है। वह बार-बार आरोपी, उसके दोस्त और परिजनों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रही है।

युवक के साथ एक बुजुर्ग भी सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की है। इसमें एक युवक और एक बुजुर्ग युवती को सहारा देकर टिकट खिड़की काउंटर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद उसे प्लेटफॉर्म पर छोड़कर भाग गए। उनके हाथ में हेलमेट भी दिखाई दे रहा है।