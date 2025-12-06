Hindustan Hindi News
तीन बच्चों की मां से दिल लगा बैठी युवती, समलैंगिक रिश्ता निभाने के लिए जबरन घर में घुसी

सहारनपुर में एक युवती तीन बच्चों की मां से दिल लगा बैठी। उसके साथ रहने के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक जा पहुंची। युवती का दावा है कि उसका महिला के साथ समलैंगिक रिश्ता है। दोनों पहले कई बार मिल चुकी हैं।

Dec 06, 2025 08:20 pm ISTDinesh Rathour सहारनपुर
यूपी के सहारनपुर में एक युवती तीन बच्चों की मां से दिल लगा बैठी। उसके साथ रहने के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक जा पहुंची। युवती का दावा है कि उसका महिला के साथ समलैंगिक रिश्ता है। दोनों पहले कई बार मिल चुकी हैं और साथ में समय भी बिता चुकी है। युवती जिस महिला से प्यार करती है वह तीन बच्चों की मां है। युवती उसी के साथ रहना चाहती थी, इसके लिए उसके घर में जबरिया घुस गई। मामला थाने पहुंच गया तो पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

केमिस्ट का काम करने वाली शाहजहांपुर की युवती ने खाताखेड़ी में रह रही तीन बच्चों की मां के घर पहुंचकर उसी के साथ रहने की जिद की, तो महिला के परिजनों के होश फाख्ता हो गए। मामला थाना मंडी पहुंच गया, जहां युवती ने बताया कि उन दोनों के बीच करीब पांच वर्ष से रिश्ता है। वह ऑनलाइन जॉब प्लेटफार्म पर महिला से मिली थी। उस समय दोनों एक ही कंपनी के लिए ऑनलाइन काम करती थी। उनके बीच पनपा दोस्ती का रिश्ता प्रेम तक पहुंचा और मार्च महीने में दोनों 15 दिन तक साथ रहकर घूमने गई और पति-पत्नी की तरह रही। युवती ने जिद की कि वह पति बनकर उसके साथ रहना चाहती है, जब वह महिला के साथ घूम फिरकर 15 दिन बाद घर लौटी थी तो परिजनों ने भी उससे मारपीट की थी। इसके पश्चात अब वह महिला के साथ ही रहना चाहती है। कोतवाली मंडी इंस्पेक्टर रोजंत त्यागी ने बताया कि युवती और महिला को समझाकर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

युवती का चल रहा इलाज

कोतवाली मंडी में युवती की मां ने महिला पर ही उसकी बेटी से गलत काम करवाने का आरोप लगाया है। युवती की मां का आरोप था कि उसकी बेटी का ब्रेनवाश किया गया और उसका अभी भी इलाज चल रहा है। वह अस्पताल में भी भर्ती रही थी।

