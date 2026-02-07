रेप, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर ट्रेन के आगे कूदी थी युवती; प्रयागराज सुसाइड केस में नया मोड़

संक्षेप: प्रयागराज के थरवई में रेलवे ट्रैक पर मिली 17 वर्षीय किशोरी की सिरकटी लाश मामले में तीन युवकों पर एफआईआर दर्ज हुई। पिता ने एक युवक पर दुराचार, शादी का दबाव और धमकी का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर किशोरी ने आत्महत्या की, जांच जारी है।

प्रयागराज के थरवई थानाक्षेत्र के माधोपुर गांव के सामने पांच दिन पहले रेलवे ट्रैक पर किशोरी की सिरकटी लाश मिलने के मामले में पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मृतका के पिता ने गांव के ही एक युवक पर झांसा देकर दुराचार करने और जबरन शादी करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही अपने दो दोस्तों के साथ धमकाने का भी आरोप लगाया है। इससे आजिज आकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। सूत्रों की मानें तो पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है।

पुलिस के अनुसार, दो जनवरी को 17 वर्षीय लड़की की रेलवे ट्रैक पर सिरकटी लाश मिली थी। उसकी शिनाख्त करने के बाद पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया था। मृतका के पिता ने गांव के आदर्श पटेल के खिलाफ लड़की के साथ झांसा देकर दुराचार करने, शादी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

इसमें आदर्श पटेल के दोस्त रमेश और विकास के भी शामिल होने का आरोप लगाया है। शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर लड़की ने आदर्श पटेल को मोबाइल पर मैसेज भेजकर आत्महतया कर ली। थरवई थाना प्रभारी संतोष पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।