यूपी में एक युवती ने अपनाया सनातन धर्म, रिवाना से बनी रिंकी, कोमल शर्मा से की शादी

संक्षेप: बुलंदशहर के खुर्जा में रिजवाना ने आर्य समाज मंदिर में कोमल शर्मा से शादी के बाद अपना नाम रिंकी रख लिया। फिर एसएसपी के सामने अपने बयान भी दर्ज कराए। अब दोनों खुशी-खुशी अपने घर में रह रहे हैं।

प्यार न देखे जात-पात, भूख न जाने बासी भात वाली कहावत एक बार फिर चरितार्थ हो गई। एक मुस्लिम युवती ने मोहब्बत की खातिर सनातन धर्म अपना लिया। बुलंदशहर के खुर्जा में रिजवाना ने आर्य समाज मंदिर में कोमल शर्मा से शादी के बाद अपना नाम रिंकी रख लिया। फिर एसएसपी के सामने अपने बयान भी दर्ज कराए। अब दोनों खुशी-खुशी अपने घर में रह रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

विश्व हिन्दू परिषद के प्रांत परावर्तन प्रमुख सुनील सोलंकी ने बताया कि बुलंदशहर जिले के एक थाना क्षेत्र की निवासी रिजवाना ने तीन जनवरी को हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार गौतमबुद्धनगर क्षेत्र के युवक कोमल शर्मा के साथ विवाह किया है। दोनों का विवाह जेवर के थोरा में स्थित आर्य समाज मंदिर में हुआ। अब रिजवाना ने अपना नाम बदल कर रिंकी रख लिया है। सुनील सोलंकी ने बताया कि इस संबंध में दो दिन पहले रिजवाना ने एसएसपी के समक्ष बयान भी दिए हैं।

कोमल शर्मा करता है निजी कंपनी में कार्य विश्व हिन्दू परिषद के प्रांत परावर्तन प्रमुख सुनील सोलंकी ने बताया कि उनके पास कुछ दिनों पहले कोमल शर्मा का फोन आया था, जिसमें उसने बताया था कि वह एक लड़की से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। शादी में उसकी मदद की जरूरत है। सुनील सोलंकी ने सर्वप्रथम नौकरी के बारे में पूछा। युवक ने बताया कि वह गुड़गांव स्थित एक निजी कंपनी में कार्य करता है। शादी के बाद वह लड़की को खुश रख सकता है। नौकरी होने पर सुनील सोलंकी ने उनकी मदद की।