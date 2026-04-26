शादी से पहले घर में ही ‘कांड’ कर गई युवती, परिवार वालों को मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा
अमरोहा में शादी से पहले एक युवती घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर प्रेमी संग भाग गई। युवती अपनी शादी के लिए रखे जेवरात भी साथ में ले गई है। घर वालों ने पुलिस में शिकायत की है।
Amroha News: यूपी के अमरोहा में एक परिवार में युवती की शादी तय हो गई थी। घर वालों ने बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। शादी को लेकर जेवर-कपड़े भी खरीदे जा चुके थे, लेकिन परिवार वालों को पता नहीं था कि उन्हें अपनी ही बेटी से तगड़ा झटका मिलने वाला है। युवती अपने ही घर में कांड करके चली गई। बेटी के इस कदम ने परिवार वालों को मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा है। दरअसल नौगावां सादात थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती का युवक संग प्रेम-प्रसंग चल रहा था। परिवार वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने बेटी की शादी तय कर दी थी। बेटी की शादी को लेकर घर में तैयारियां चल रही थीं।
परिजनों ने पुलिस को बताया कि 20 अप्रैल को उनकी 21 वर्षीय बेटी अचानक से लापता हो गई। जांच-पड़ताल करने पर पता चला कि एक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। हालांकि क्षेत्र में चर्चा है कि युवती प्रेमी के साथ फरार हो गई है। शिकायत के अनुसार, अपने साथ शादी के लिए रखे गए एक लाख रुपये नकद, जेवर और कपड़े भी ले गई है। पुलिस से मामले की गहनता से जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। प्रभारी निरीक्षक बालेंद्र कुमार ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
मेरठ में जेवरात नकदी लेकर महिला प्रेमी संग फरार
वहीं दूसरी ओर मेरठ जिले में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। लिसाड़ी गेट के श्यामनगर में एक महिला घर के सारे जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गई। स्वजन को पता घंटों बाद इसका पता चला। थाना लिसाड़ी गेट पर पीड़ित परिवार ने महिला व उसके प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। श्यामनगर निवासी अलताफ ने बताया कि उसकी बहन 32 वर्षीय सलमा उसके पास रहती थी।
शाम को वह किसी काम से गया था। अन्य स्वजन घर के काम में व्यस्त थे। इसी दौरान सलमा ने घर में रखे 1.50 लाख रुपये नकद व सोने चांदी के सारे जेवरात व कपड़े बैग में रखे और फरार हो गई। काफी देर तक जब सलमा दिखाई नहीं दी तो परिजन ने उसे तलाशा। घर का सारा सामान चेक किया तो जेवरात व रुपया गायब था। आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता चला वह हापुड़ के सलमान के साथ जा रही है। परिजन ने सलमा व सलमान से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन दोनों के मोबाइल बंद थे। थाने पहुंचकर अलताफ ने बहन व सलमान के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।