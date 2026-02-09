Hindustan Hindi News
प्रेमी संग भाग गई युवती, बिस्तर पर केंचुल, चूड़ी और सिंदूर रखकर फैलाई नागिन बनने की अफवाह

प्रेमी संग भाग गई युवती, बिस्तर पर केंचुल, चूड़ी और सिंदूर रखकर फैलाई नागिन बनने की अफवाह

संक्षेप:

औरैया में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों ने मनपसंद लड़के से शादी तय नहीं की तो एक युवती ने खुद के नागिन बनने की अफवाह उड़ा दी। इसके लिए उसने बाकायदा अपने बिस्तर पर सांप की केंचुल रखी और प्रेमी के साथ भाग निकली।

Feb 09, 2026 11:30 pm ISTDinesh Rathour फफूंद (औरैया)
यूपी के औरैया में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों ने मनपसंद लड़के से शादी तय नहीं की तो एक युवती ने खुद के नागिन बनने की अफवाह उड़ा दी। इसके लिए उसने बाकायदा अपने बिस्तर पर सांप की केंचुल रखी और प्रेमी के साथ भाग निकली। पुलिस की जांच में भेद खुला तो परिजन भौचक रह गए। सोमवार को फफूंद क्षेत्र में एक युवती के अचानक लापता होने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने काफी तलाशा लेकिन कुछ पता नहीं चला। खोजबीन करते हुए उसके कमरे में परिजन गए तो देखा कि युवती के बिस्तर पर करीब पांच फीट लंबी सांप की केंचुल रखी थी। काले कलर की स्वेटर की अंदर से आधी केंचुल बाहर निकली थी।

गले में पहनने वाला काला धागा, चूड़ी भी रखी थी। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी बड़े सांप ने केंचुल छोड़ी हो। कुछ ही देर में यह बात गांवभर में फैल गई। अफवाह उड़ी कि युवती नागिन बन गई है। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस की जांच में पता चला कि युवती का गांव के ही एक युवक से अफेयर था। परिजनों ने उसकी शादी उसके मनमुताबिक न करके कहीं और तय कर दी थी।

इसी कारण उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह नाटक रचा और खुद के नागिन बनने की अफवाह उड़ाई। उसने पूरी कहानी परिजनों को गुमराह करने के लिए गढ़ी। फफूंद थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि परिजनों ने तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग का है। युवती की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे बरामद कर लिया जाएगा।

