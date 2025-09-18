प्रेमी संग फरार हो गई युवती, लोक लाज के डर से बचने के लिए मां ने बाघ के खींचने की बना दी कहानी

सीतापुर में देर रात 18 वर्षीय युवती प्रेमी संग फरार हो गई। घरवालों को यह पता चलने पर उन्होंने अफवाह फैला दी कि उनकी पुत्री को बाघ खींच ले गया है। सूचना मिलने पर वन विभाग ने घंटों कांबिंग की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला।

यूपी के सीतापुर में देर रात 18 वर्षीय युवती प्रेमी संग फरार हो गई। घरवालों को यह पता चलने पर उन्होंने अफवाह फैला दी कि उनकी पुत्री को बाघ खींच ले गया है। सूचना मिलने पर वन विभाग ने घंटों कांबिंग की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। पुलिस की सख्त पूछताछ में परिजन ने पूरी सच्चाई बताई। मामले में पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। मछरेहटा कस्बे के राठौरपुर निवासी 18 वर्षीय अपने प्रेमी शनी पुत्र तारा निवासी मछरेहटा के संग रात में घर से फरार हो गई। उसकी मां और बेटी को यह बात पता चली तो गांव पर रह रहे अपने पति को पूरी बात बताई। जिसके बाद मां-बेटी ने लोक लाज से बचने के लिए बाघ के उठा ले जाने की कहानी बना डाली और सुबह लगभग 5.30 बजे मां व छोटी बहन घर के बाहर शौच के बहाने गांव से लगभग 300 मीटर दूर पहुंची। जहां उन्होंने एक जोड़ी चप्पल मौके पर डाल दी और चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया। मोहल्ले के लोगों के आने पर मां ने कहा कि मेरी बेटी को बाघ खींच ले गया है।

ग्रामीणों ने वन विभाग व मछरेहटा पुलिस को सूचना दी। मौखे पर थाना प्रभारी प्रभात कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ पहुंचे। वहीं वन विभाग के मिश्रिख रेंजर सिकंदर सिंह भी पहुंच गये और कांबिंग शुरू कर दी। लगभग एक किलो मीटर के परिधि में सघन अभियान चलाया गया लेकिन युवती का पता नहीं चला। तब तक वन विभाग के एसडीओ ब्रजेश पांडे और महोली में तैनात स्पेशल टाइगर टीम के साथ थर्मल ड्रोन टीम भी आ गई। ड्रोन से भी लगभग एक घंटा सघनता से जांच की। ऐसे में मछरेहटा पुलिस व मिश्रिख सीओ आलोक प्रसाद ने मां-बेटी से कड़ाई से पूछताछ की तो छोटी बहन ने बताया कि दीदी रात में घर से कहीं चली गई थी। पापा घर पर नहीं थे तो मां ने मुझसे कहा कि तुम यह कहना कि दीदी को बाघ खींच ले गया और साथ में ले जाकर मौके पर ही चप्पल डलवा दीं। पुलिस ने मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर सीडीआर के लिए भेज दिया। पुलिस ने मां की तहरीर पर नवयुवती के प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।