young woman eloped with her lover her mother fabricated story about tiger dragging her away to avoid public shame प्रेमी संग फरार हो गई युवती, लोक लाज के डर से बचने के लिए मां ने बाघ के खींचने की बना दी कहानी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyoung woman eloped with her lover her mother fabricated story about tiger dragging her away to avoid public shame

प्रेमी संग फरार हो गई युवती, लोक लाज के डर से बचने के लिए मां ने बाघ के खींचने की बना दी कहानी

सीतापुर में देर रात 18 वर्षीय युवती प्रेमी संग फरार हो गई। घरवालों को यह पता चलने पर उन्होंने अफवाह फैला दी कि उनकी पुत्री को बाघ खींच ले गया है। सूचना मिलने पर वन विभाग ने घंटों कांबिंग की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला।

Dinesh Rathour मछरेहटा (सीतापुर)Thu, 18 Sep 2025 09:11 PM
share Share
Follow Us on
प्रेमी संग फरार हो गई युवती, लोक लाज के डर से बचने के लिए मां ने बाघ के खींचने की बना दी कहानी

यूपी के सीतापुर में देर रात 18 वर्षीय युवती प्रेमी संग फरार हो गई। घरवालों को यह पता चलने पर उन्होंने अफवाह फैला दी कि उनकी पुत्री को बाघ खींच ले गया है। सूचना मिलने पर वन विभाग ने घंटों कांबिंग की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। पुलिस की सख्त पूछताछ में परिजन ने पूरी सच्चाई बताई। मामले में पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। मछरेहटा कस्बे के राठौरपुर निवासी 18 वर्षीय अपने प्रेमी शनी पुत्र तारा निवासी मछरेहटा के संग रात में घर से फरार हो गई। उसकी मां और बेटी को यह बात पता चली तो गांव पर रह रहे अपने पति को पूरी बात बताई। जिसके बाद मां-बेटी ने लोक लाज से बचने के लिए बाघ के उठा ले जाने की कहानी बना डाली और सुबह लगभग 5.30 बजे मां व छोटी बहन घर के बाहर शौच के बहाने गांव से लगभग 300 मीटर दूर पहुंची। जहां उन्होंने एक जोड़ी चप्पल मौके पर डाल दी और चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया। मोहल्ले के लोगों के आने पर मां ने कहा कि मेरी बेटी को बाघ खींच ले गया है।

ग्रामीणों ने वन विभाग व मछरेहटा पुलिस को सूचना दी। मौखे पर थाना प्रभारी प्रभात कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ पहुंचे। वहीं वन विभाग के मिश्रिख रेंजर सिकंदर सिंह भी पहुंच गये और कांबिंग शुरू कर दी। लगभग एक किलो मीटर के परिधि में सघन अभियान चलाया गया लेकिन युवती का पता नहीं चला। तब तक वन विभाग के एसडीओ ब्रजेश पांडे और महोली में तैनात स्पेशल टाइगर टीम के साथ थर्मल ड्रोन टीम भी आ गई। ड्रोन से भी लगभग एक घंटा सघनता से जांच की। ऐसे में मछरेहटा पुलिस व मिश्रिख सीओ आलोक प्रसाद ने मां-बेटी से कड़ाई से पूछताछ की तो छोटी बहन ने बताया कि दीदी रात में घर से कहीं चली गई थी। पापा घर पर नहीं थे तो मां ने मुझसे कहा कि तुम यह कहना कि दीदी को बाघ खींच ले गया और साथ में ले जाकर मौके पर ही चप्पल डलवा दीं। पुलिस ने मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर सीडीआर के लिए भेज दिया। पुलिस ने मां की तहरीर पर नवयुवती के प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मिश्रिख क्षेत्राधिकारी आलोक प्रसाद ने बताया, घरवालों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि किसी लड़के के साथ लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह घर से ही कहीं गयी है। लोक लाज के कारण यह कहानी बनाई गई। बहुत जल्द खुलासा किया जायेगा। मिश्रिख वन क्षेत्राधिकारी सिकंदर सिंह का कहना है कि लोगों को गुमराह करना व अफवाह फैलाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। जिस पर इन लोगों पर कार्रवाई कराई जाएगी, क्योंकि क्षेत्र में दहशत फैला देना और पूरे विभाग को परेशान करना ठीक नहीं है। बाघ की मौजूदगी है, लेकिन गलत अफवाह न फैलाई जाए। इससे क्षेत्र का माहौल बिगड़ता है।

Sitapur News Up Latest News Premi-premika अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |