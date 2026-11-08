तेज रफ्तार थार का तांडव, युवती ने वृद्ध को 20 मीटर तक घसीटा, भेजा निकलकर सड़क पर गिरा

कानपुर में शनिवार देर शाम थार चला रही युवती ने एक वृद्ध को रौंद दिया। टक्कर मारने के बाद थार उन्हें करीब 20 मीटर तक घसीटती ले गई। इसके बाद गाड़ी का पहिया उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

कानपुर, संवाददाता। यूपी के कानपुर के कल्याणपुर आवास-विकास में शनिवार देर शाम थार से कुचलकर एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद थार उन्हें करीब 20 मीटर तक घसीटती ले गई। इसके बाद गाड़ी का पहिया उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। थार एक युवती चला रही थी। उसके साथ गाड़ी में एक अन्य युवती और युवक भी सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि युवतियां नशे में थीं। हादसे के बाद दोनों युवतियां दूसरी कार से वहां से चली गईं।

पनकी के स्वराजनगर निवासी संतोष सिंह चौहान एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एजेंट थे। परिवार में पत्नी सुनीता, इंजीनियर बेटा राहुल और बेटी साक्षी हैं। बेटी बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। संतोष शनिवार देर शाम पत्नी सुनीता के लिए साड़ी खरीदने केशवपुरम स्थित शोरूम गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ईको पार्क गायत्री पैलेस के पास पीछे से आई तेज रफ्तार थार ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। इसके बाद गाड़ी उन्हें करीब 20 मीटर तक घसीटते हुए ले गई और उनका सिर कुचल दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। थार के आगे भारतीय किसान यूनियन और पीछे कृष्णा ग्रुप लिखा था। कार एक कॉन्ट्रैक्टर की बताई जा रही है, जो पनकी के एक मंत्री का रिश्तेदार बताया जा रहा है। कल्याणपुर एसीपी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि गाड़ी जब्त कर ली गई है। परिजनों की तहरीर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पत्नी के लिए साड़ी खरीदने गए थे, कफन में वापस लौटे संतोष दीपावली के मौके पर केशवपुरम में अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदने गए थे। लौटते समय थार ने उनकी जान ले ली। इस पर परिजन यह कहकर बार-बार चिल्लाते रहे कि वह तो पत्नी के लिए साड़ी खरीदने गए थे और कफन में लौटे।

सिर पर चढ़ी थार, महिलाओं के पैरों में गिरा भेजा संतोष सिंह चौहान की मौत ने घटनास्थल पर खड़े लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। करीब 20 मीटर तक घसीटने के बाद थार का पहिया वृद्ध के सिर के ऊपर से गुजर गया। इससे उनका भेजा निकलकर पास में खड़ी महिलाओं के पैरों में जाकर गिरा। यह देख एक महिला बेहोश हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो थार की रफ्तार बहुत तेज थी। टक्कर के बाद संतोष हवा में कई फुट उछलकर सड़क किनारे गिरे। इसके बाद थार उन्हें घसीटते हुए ले गई और एक मकान के बाहरी हिस्से में बने पिलर को तोड़ते हुए गार्डन में जा घुसी। प्रत्यक्षदर्शी अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि शनिवार रात करीब आठ बजे वह अपनी बाइक से पत्नी संग घर लौट रहे थे। इसी दौरान करीब 100 की रफ्तार में निकली थार ने स्कूटी सवार वृद्ध को चपेट में ले लिया। हादसा इतना वीभत्स था कि उनकी पत्नी बेहोश हो गई।