आधी रात कमरे में अपनी प्रेमी के साथ पकड़ाई प्रेमिका, घरवालों ने करा दी शादी
उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर मिलने पहुंचा था। आधी रात प्रेमी और प्रेमिका दोनों कमरे थे। घरवालों ने दोनों को पकड़ लिया। घरवालों ने दोनों प्रेमी-प्रेमिका की शादी करा दी।
यूपी के रामपुर में आधी रात कमरे में अपनी प्रेमी के साथ प्रेमिका पकड़ कर ली गई। घरवालों ने दोनों की शादी करा दी। प्रेमिका से फेरे होने के बाद प्रेमी को छोड़ दिया गया। आरोपी मंगलवार देर रात को प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। परिजनों ने दोनों को संदिग्ध हालत में पकड़ा तो हंगामा हो गया। आरोपी युवक को कमरे में बंद कर दिया गया। सुबह समझौते के बाद मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी गई।
मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के खौद चौकी स्थित एक गांव का है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक का प्रेम प्रसंग अजीमनगर क्षेत्र की एक युवती के साथ चल रहा था। काफी समय से दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाते थे। बताते हैं कि मंगलवार रात किसी समय प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंच गया।
प्रेमिका को फोन कर प्रेमी ने दरवाजा खुलवा
प्रेमिका को फोन करने के बाद प्रेमी ने दरवाजा खुलवा लिया। प्रेमी जोड़ा घर के अंदर एक कमरे में चले गए। प्रेमी और प्रेमिका बंद कमरे में मिल रहे थे। इस बीच परिजनों को कुछ आहट हुई। आहट आने से घर वाले जाग गए। इसके बाद रोशनी जलाने के बाद इधर-उधर देखा। इसके बाद परिजनों ने कमरे में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। प्रेमी जोड़े को संदिग्ध हालत में थे। प्रेमी और प्रेमिका को ऐसी स्थिति में देखकर परिवार वाले भड़क गए। इस दोरान हंगामा हो गया।
प्रेमी के साथ मारपीट भी
शोर शराबा सुन आस पड़ोस के तमाम लोग मौके पर आ गए। आरोपी प्रेमी युवक को पकड़ लिया। प्रेमी युवक को पकड़ने के बाद परिजनों ने कमरे के अंदर बंद कर दिया। इस दौरान प्रेमी के साथ मारपीट भी की गई। लोगों ने प्रेमी पर अपना गुस्सा उतारा। प्रेमी के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही उसके परिजन कुछ सम्मानित लोगों को लेकर मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच पंचायत का दौर शुरू हो गया।
12 घंटे चली पंचायत के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया
करीब 12 घंटे चली पंचायत के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। समझौते के मुताबिक मंदिर जाकर प्रेमी जोड़े ने फेरे लिए और एक दूसरे के गले में वरमाला डाली। शादी के बाद प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेकर अपने घर चला गया। इस दौरान गांव में करीब 12 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें