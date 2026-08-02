शादी से पहले मां बन गई युवती, बच्ची के जन्म के बाद परिजनों के उड़े होश, अगले दिन मच गई चीख-पुकार
बागपत में एक युवती शादी से पहले ही मां बन गई। घर वालों को बेटी के गर्भवती होने की जानकारी ही नहीं थी। बच्ची को जन्म देने के बाद मां की हालत बिगड़ गई। युवती को घर वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया। अधिक रक्स्राव होने के कारण उसकी मौत हो गई।
Baghpat News: यूपी के बागपत में एक बिन ब्याही 20 वर्षीय युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया। युवती के परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो उनके पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। परिजनों को बेटी के प्रेग्नेंट होने की जानकारी ही नहीं थी। देखते ही देखते युवती की ब्लीडिंग शुरू हो गई। जरूरत से ज्यादा खून बहने के कारण युवती की हालत खराब होने लगी तो परिजन उसे महिला अस्पताल लेकर भागे। अगले ही दिन इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। युवती की मौत से घर में कोहराम मच गया। घटना के बाद परिजनों ने ग्राम निरपुड़ा निवासी अश्वनी पर युवती को गर्भवती करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
परिजनों के अनुसार युवती को लंबे समय से पथरी की शिकायत थी, जिसके कारण उसे अक्सर पेट में दर्द रहता था। एक अगस्त को भी पेट में दर्द होने पर उसने घर में रखी दवा खा ली थी। देर रात दोबारा दर्द बढ़ने पर रविवार सुबह करीब 4:30 बजे गांव के एक निजी चिकित्सक से उपचार कराया गया, जहां उसे दर्द का इंजेक्शन और दवाइयां दी गईं। बताया जाता है कि घर लौटने के बाद युवती ने घर के बाहर बच्ची को जन्म दिया। जिसे देखकर परिजनों के होश उड़ गए। उन्हें उसके गर्भवती होने की कोई जानकारी नहीं थी। बच्ची के जन्म के बाद अत्यधिक रक्तस्राव शुरू होने पर सुबह करीब 8:30 बजे उसे महिला चिकित्सालय ले जाया गया।
नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप
आरोप है कि उस समय अस्पताल में केवल नर्सिंग स्टाफ मौजूद था और चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे। प्राथमिक परीक्षण के दौरान तान्या की तबीयत अचानक बिगड़ गई और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार युवती ने उन्हें बताया था कि वह कुछ माह पहले अपनी बड़ी बहन के यहां ग्राम निरपुड़ा गई थी। जहां गांव के ही एक युवक से उसकी जान-पहचान हो गई थी। आरोप है कि बाद में युवक उसे बागपत स्थित अपनी बुआ के घर ले गया, जहां दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। इन आरोपों की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, साथ ही पुलिस ने मृतका के शव को पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल का कहना है कि परिजनों ने निरपुड़ा गांव के युवक पर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। जांच में जो भी सत्य सामने आएगा, उसी के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बच्ची को दुलार रहे परिजन
ग्रामीणों ने बताया कि बेटी को जन्म देने के बाद युवती की तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन उसने जिस बच्ची को जन्म दिया है वह स्वस्थ्य और युवती के परिजनों के पास है। हालांकि इस प्रकरण के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो चला है, साथ ही बच्ची की परवरिस को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।