young woman arrived court to marry her boyfriend causing commotion court and police took charge प्रेमी संग कोर्ट मैरिज करने कचहरी पहुंची युवती, अचानक करने लगी हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyoung woman arrived court to marry her boyfriend causing commotion court and police took charge

प्रेमी संग कोर्ट मैरिज करने कचहरी पहुंची युवती, अचानक करने लगी हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा

शाहजहांपुर से प्रेम-प्रसंग का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक युवती कुछ दिन पहले अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। सोमवार को युवती अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंची।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, शाहजहांपुरMon, 22 Sep 2025 05:37 PM
share Share
Follow Us on
प्रेमी संग कोर्ट मैरिज करने कचहरी पहुंची युवती, अचानक करने लगी हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा

यूपी के शाहजहांपुर से प्रेम-प्रसंग का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक युवती कुछ दिन पहले अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। सोमवार को युवती अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंची। इसकी भनक जब लड़की के परिजनों को हुई तो वह भी कचहरी पहुंच गए। परिजनों ने युवती को पकड़ लिया। इस पर युवती ने हंगामा शुरू कर दिया। कचहरी परिसर में हुए हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस युवती और उसके परिजनों को एसपी ऑफिस ले गई, जहां देर शाम तक उन्हें समझाने का प्रयास जारी रहा। लेकिन युवती प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी थी।

खुदागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज के लिए कचहरी पहुंची थी। बताया जा रहा है कि युवती कुछ समय पहले अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। युवती और प्रेमी ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया तो दोनों सोमवार को कचहरी पहुंच गए। जैसे ही युवती और उसका प्रेमी कचहरी के पास पहुंचे तो पीछे से उनके परिजन भी आ गए। परिजनों ने युवती को जबरन खींचकर ले जाने की कोशिश की, जिसका युवती ने विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हंगामा और कहासुनी हुई।

देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थिति को बिगड़ते देख स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस ने युवती और उसके प्रेमी को हिरासत में लिया और किसी अनहोनी को टालने के लिए उन्हें सीधे एसपी कार्यालय ले गई। पुलिस के अनुसार, युवती अपनी शादी के फैसले पर अड़ी है और किसी भी सूरत में अपने प्रेमी को नहीं छोड़ना चाहती। वहीं, परिजन इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं। देर शाम तक पुलिस और परिवार परामर्श केंद्र की टीम दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रही थी।

Premi-premika Lover-girlfriend UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |