प्रेमी संग कोर्ट मैरिज करने कचहरी पहुंची युवती, अचानक करने लगी हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा

शाहजहांपुर से प्रेम-प्रसंग का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक युवती कुछ दिन पहले अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। सोमवार को युवती अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंची।

यूपी के शाहजहांपुर से प्रेम-प्रसंग का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक युवती कुछ दिन पहले अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। सोमवार को युवती अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंची। इसकी भनक जब लड़की के परिजनों को हुई तो वह भी कचहरी पहुंच गए। परिजनों ने युवती को पकड़ लिया। इस पर युवती ने हंगामा शुरू कर दिया। कचहरी परिसर में हुए हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस युवती और उसके परिजनों को एसपी ऑफिस ले गई, जहां देर शाम तक उन्हें समझाने का प्रयास जारी रहा। लेकिन युवती प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी थी।

खुदागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज के लिए कचहरी पहुंची थी। बताया जा रहा है कि युवती कुछ समय पहले अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। युवती और प्रेमी ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया तो दोनों सोमवार को कचहरी पहुंच गए। जैसे ही युवती और उसका प्रेमी कचहरी के पास पहुंचे तो पीछे से उनके परिजन भी आ गए। परिजनों ने युवती को जबरन खींचकर ले जाने की कोशिश की, जिसका युवती ने विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हंगामा और कहासुनी हुई।