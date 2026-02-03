युवती ने प्यार में फंसाकर युवक का कराया जबरन खतना, बंधक बनाकर करंट लगाने का भी आरोप

संक्षेप: बलरामपुर में एक युवक को प्रेमजाल में फंसाकर बंधक बनाए जाने और जबरन धर्मांतरण कराने का गंभीर आरोप सामने आया है। पीड़ित का दावा है कि उसके साथ मारपीट की गई, शारीरिक यातनाएं दी गईं और जबरन खतना कराकर धर्म बदलवाया गया।

यूपी के बलरामपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां दुबई में रहकर काम करने वाले एक युवक को प्रेमजाल में फंसाकर बंधक बनाए जाने, शारीरिक यातना देने और जबरन धर्मांतरण कराने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली नगर पुलिस ने नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहलवारा मोहल्ले के रहने वाले भूपेन्द्र प्रताप चौहान के अनुसार वह साल 2019 में बकाम के सिलसिले में दुबई गया था। इसी दौरान वर्ष 2021 में व्हाट्सएप कॉल के जरिए उसकी पहचान रायबरेली जनपद के थाना बछरावां क्षेत्र के ग्राम थलैंडी रहने वाली रुखसार से हुई। आरोप है कि युवती ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। पीदुबई से लौटने पर रुखसार ने उसे अपने घर बुलाया, जहां उसे एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। करीब एक महीने तक उसे बाहर नहीं निकलने दिया गया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाया गया। इस दौरान रुखसार के चाचा पप्पू और नान्ह पुत्र नूर मोहम्मद भी प्रताड़ना में शामिल रहे। उसके साथ मारपीट की गई, नाखून उखाड़े गए और बिजली का करंट तक लगाया गया।

पीड़ित के अनुसार साल 2022 में जबरन उसका खतना कराया गया और मौलाना को बुलाकर उसका धर्मांतरण कराकर रुखसार से निकाह कर दिया गया। इस दौरान उसका नाम भी बदल दिया गया। इसके बाद भी उसे लगातार बंधक बनाकर रखा गया और भागने के हर प्रयास को विफल कर दिया गया। किसी तरह 30 जनवरी 2026 को युवक वहां से भागकर अपने घर पहुंचा और परिजनों को आपबीती बताई।