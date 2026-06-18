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जिसने लूटी आबरू उसी से शादी की जिद पर अड़ी युवती, कोर्ट की टंकी पर चढ़कर किया हंगामा

Dinesh Rathour प्रतापगढ़
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प्रतापगढ़ जिले में प्रेमी से शादी करने की जिद पर एक युवती कोर्ट परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई और हंगामा शुरू कर दिया। इसी प्रेमी पर कुछ दिन पहले युवती ने रेप का आरोप लगाकर उसे जेल भेजा था। प्रेमी जमानत पर इन दिनों बाहर है। युवती उससे अब शादी करना चाहती है।

जिसने लूटी आबरू उसी से शादी की जिद पर अड़ी युवती, कोर्ट की टंकी पर चढ़कर किया हंगामा

Pratapgarh News: यूपी के प्रतापगढ़ जिले में गुरुवार को उस समय हंगामा हो गया जब एक युवती जिला न्यायालय परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गई। कोर्ट परिसर में पानी की टंकी पर चढ़ी युवती को देखकर पुलिस वालों के भी हाथ-पांव फूल गए। देखते ही देखते वकीलों की भीड़ इकट्ठा हो गई। न्यायिक अधिकारी भी कक्ष से बाहर निकल आए। युवती अपने प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी थी। यह वही प्रेमी था जिस पर युवती ने रेप का आरोप लगाया था। पुलिस ने युवती से बातचीत की तो वह अपने प्रेमी से शादी कराने की मांग करने लगी। फायरब्रिगेड कर्मियों ने उसे पानी की टंकी से उतारा। न्यायालय सुरक्षा प्रभारी ने युवती पर आत्महत्या की धमकी देने का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने भी युवती का शांतिभंग में चालान कर दिया।

19 वर्षीय युवती देहात कोतवाली के कारीघाट के पास की रहने वाली बताई गई। उसने अंतू थाना क्षेत्र के मलहंग का पुरवा कोलगढ़ निवासी शिववर्मा पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एक मई को जेल भेज दिया। इस बीच आरोपी जमानत पर बाहर आ गया। युवती गुरुवार को न्यायालय परिसर पहुंची और पानी की टंकी पर चढ़कर बैठ गई।

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युवती का हंगामा देखकर वकीलों की लगी भीड़

करीब सात बजे न्यायालय परिसर में चहलकदमी बढ़ी तो उस पर लोगों की नजर गई। कुछ ही देर में वहां अधिवक्ताओं और वादकारियों की भीड़ जमा हो गई। न्यायिक अधिकारी भी बाहर निकल आए। इसी बीच मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजू उपाध्याय, फायर स्टेशन प्रभारी राधेश्याम दुबे, कृपाशंकर यादव पहुंचे। उनकी टीम टंकी के ऊपर बैठी युवती की नजरों से बचते हुए सीढ़ी के सहारे उसके पास तक पहुंच गई। फायरब्रिगेड कर्मी उसे पकड़कर नीचे ले आए। बाद में उसे कोतवाली ले जाया गया। इस दौरान करीब डेढ़ घंटे तक न्यायालय परिसर में अफरातफरी का आलम रहा।

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पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, कार्रवाई के आश्वासन पर उतरी

पानी की टंकी पर चढ़कर महिला का हंगामा करने का मामला हरदोई जिले से भी सामने आया है। सर्कुलर रोड स्थित स्वास्तिक अस्पताल के सामने बनी पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ी महिला मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग कर रही थी। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। कार्रवाई का आश्वासन दे उसे नीचे उतारा। प्रीति यादव पत्नी अनिल यादव निवासी ककरा नुर्रापूर्वा थाना हरपालपुर मंगलवार शाम करीब चार बजे पानी की टंकी पर चढ़ गईं। वह कई बार टंकी से नीचे कूदने का प्रयास करती दिखाई दी। लोगों की मौके पर भीड़ लग गई। सूचना पर शहर कोतवाल संजय त्यागी, सीओ सिटी अजीत सिंह चौहान, नायब तहसीलदार मौके पर पहुंच गए। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। मारपीट के मामले में हरपालपुर पुलिस कार्रवाई करेगी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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