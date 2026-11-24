गोरखपुर में पूर्वांचल के एक पूर्व जनप्रतिनिधि पर शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है। युवती ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया और केस दर्ज करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने सीओ को जांच सौंपी है।

शिवम सिंह, गोरखपुर। पूर्वांचल के एक पूर्व जनप्रतिनिधि पर दुष्कर्म और शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली युवती के थाने में हंगामा करने के बाद गोरखपुर एसएसपी ने सीओ कैंट की निगरानी में रामगढ़ताल पुलिस को जांच सौंपी है। तारामंडल क्षेत्र में स्थित एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली एक मैनेजर ने पूर्व जनप्रतिनिधि पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है।

रामगढ़ताल थाने में शनिवार को युवती ने जमकर हंगामा किया और केस दर्ज करने की मांग पर अड़ी रही। थाने पहुंची युवती ने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि पूर्व जनप्रतिनिधि पद पर रहने के दौरान उसे लेकर बाहर गए थे। एक होटल में ठहरे थे और एक मंदिर में शादी का स्वांग भी रचा था। लेकिन, अब शादी के लिए कहने पर टालमटोल कर रहे हैं और दबाव बनाने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं।

मोबाइल नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया आरोप है कि अब पूर्व जनप्रतिनिधि ने महिला के मोबाइल नबंर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। साथ में रहने वाले लोगों से संपर्क करने पर वह भी बात नहीं करा रहे हैं। युवती का कहना है कि पूर्व जनप्रतिनिधि अब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। युवती ने कार्रवाई की मांग की है। सीओ कैंट अरुण यश ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी।

मोबाइल में हैं कई फोटो युवती ने अपने मोबाइल में पूर्व जनप्रतिनिधि के साथ कई फोटो भी दिखाए हैं। उसने मोबाइल में कथित शादी का भी एक फोटो दिखाया है। अब पुलिस मोबाइल में मिली तस्वीरों की तस्दीक करा रही है। खबर है कि पुलिस ने इस मामले में पूर्व जनप्रतिनिधि से संपर्क भी किया है, लेकिन उन्होंने पार्टी के काम से बाहर होने की जानकारी दी है।

प्रेम जाल में फंसाकर शोषण, पति से तलाक के बाद शादी से इनकार उधर, लखनऊ में प्रेम जाल में फंसाकर एक निजी कंपनी कर्मी ने एक महिला का कई साल तक शारीरिक शोषण किया। फिर पति से तलाक कराने के बाद उससे शादी करने से इनकार कर दिया। महिला ने आरोपी के खिलाफ मड़ियांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।