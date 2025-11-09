युवती की हरकत ने मां-बेटे का तोड़ दिया भरोसा, सच्चाई पता चलते ही दोनों ने पकड़ लिया माथा

संक्षेप: लखनऊ के बीबीडी क्षेत्र में एक युवक की मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर झांसी की युवती ने घर तक पहुंच बना ली। शादी का झांसा देकर युवक और उसकी मां का भरोसा जीत लिया।

राजधानी लखनऊ के बीबीडी क्षेत्र में एक युवक की मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर झांसी की युवती ने घर तक पहुंच बना ली। शादी का झांसा देकर युवक और उसकी मां का भरोसा जीत लिया। युवती ने युवक की मां के खाते से एक करोड़ रुपये पार कर दिए। आरोप है कि युवती ने बैंक लॉकर से लाखों के रुपये के जेवर, कीमती बर्तन भी चोरी कर ले गई। पीड़ित और उसकी मां केा जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने माथा पकड़ लिया। दोनों ने युवती से पूछताछ की तो मां-बेटे की पिटाई कर दी। अब दोनों को जान से मारने की धमकी दे रही है। बुजुर्ग पीड़िता ने बीबीडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

रॉयल एन्क्लेव अपार्टमेंट निवासी बुजुर्ग मधु जैन के मुताबिक एक जनवरी को मानसिक रूप से कमजोर बेटे अमित कुमार की मुलाकात झांसी के अंतिया तालाब निवासी मधु खरे नाम की युवती से हुई थी। आरोप है कि मधु ने पहले बेटे का भरोसा जीता फिर घर आना-जाना शुरू कर दिया। युवती ने उनके बेटे से शादी करने का झांसा दिया। युवती ने अमित से उसकी मां के बैंक खाते की जानकारी हासिल कर ली। उनका मोबाइल नंबर हासिल कर खाते में दर्ज फोन नंबर बदल दिया। नेट बैंकिंग से युवती ने कई बार में एक करोड़ रुपये निकाल लिए।

लॉकर में रखे लाखों के जेवर भी पार किए आरोप है कि युवती ने अमित की मदद लेकर बैंक लॉकर में रखे एक करोड़ रुपये के जेवर पार कर दिए। जब पीड़िता किसी काम से बैंक गई तो जानकारी हुई। जब पीड़िता ने आरोपी युवती से पूछताछ की तो उसने उनकी और बेटे की पिटाई कर दी। फिर वहां से भाग निकली। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उन्हें मोबाइल पर मैसेज भेजकर हत्या कराने की धमकी दे रही है। पीड़िता मधु जैन ने बीबीडी थाने में तहरीर दी। इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।