‘मैं और मेरी स्टोरी भी लास्ट’ पोस्ट डालकर आत्महत्या करने जा रही थी युवती, आठ मिनट में पहुंच गई पुलिस
इंटरनेट के दौर में सोशल मीडिया जहां अभिव्यक्ति का माध्यम बन रही है, वहीं सोशल मीडिया के जरिये लोगों की जान भी बच रही है। एक ऐसा मामला आजमगढ़ में देखने को मिला है।
Azamgarh News: इंटरनेट के दौर में सोशल मीडिया जहां अभिव्यक्ति का माध्यम बन रही है, वहीं सोशल मीडिया के जरिये लोगों की जान भी बच रही है। एक ऐसा मामला आजमगढ़ में देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर आत्महत्या संबंधी पोस्ट ‘मैं और मेरी स्टोरी भी लास्ट’ के 8 मिनट के अंदर मेटा अलर्ट पर मौके पर पहुंची पुलिस को एक युवती की जान बचाने में सफलता मिली है।
शनिवार रात सिधारी क्षेत्र की एक 19 वर्षीय युवती ने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या से जुड़ा वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में युवती ने लिखा, मैं भी और मेरी स्टोरी भी लास्ट है, क्योंकि मैं जा रही हूं अपनी अम्मी के पास और अत्यधिक मात्रा में दवाइयां खाते हुए दिखाई दी। रात 10:18 बजे मेटा कंपनी की ओर से यह अलर्ट पुलिस महानिदेशक मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ।
बेहोशी की हालत में युवती को अस्पताल में कराया भर्ती
मामले को तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, राजीव कृष्ण के निर्देश पर युवती की लोकेशन ट्रेस कर आज़मगढ़ पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलते थाना सिधारी पुलिस टीम, जिसमें उप निरीक्षक व महिला उप निरीक्षक शामिल थे, मात्र 8 मिनट में युवती के घर पहुंच गई। उस समय युवती की हालत गंभीर थी और वह बेहोश हो चुकी थी। पुलिस ने तुरंत परिजनों के सहयोग से उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार शुरू किया गया। स्वस्थ होने के बाद युवती ने बताया कि पारिवारिक विवाद और अकेलेपन के कारण वह मानसिक तनाव में थी, जिससे यह कदम उठाया। पुलिस ने उसकी काउंसलिंग कर भवष्यि में ऐसा कदम न उठाने की सलाह दी।
मेटा अलर्ट से 2427 लोगों की जान बचा चुकी है पुलिस
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और मेटा के बीच 2022 से चल रही इस व्यवस्था के तहत अब तक 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2026 बीच 2427 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। इस पहल के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को स्कॉच अवार्ड 2025 से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसका वाक्य विन्यास समाचार पत्र के हिसाब ठीक करें।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें