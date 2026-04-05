Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘मैं और मेरी स्टोरी भी लास्ट’ पोस्ट डालकर आत्महत्या करने जा रही थी युवती, आठ मिनट में पहुंच गई पुलिस

Apr 05, 2026 08:44 pm ISTDinesh Rathour आजमगढ़
share

इंटरनेट के दौर में सोशल मीडिया जहां अभिव्यक्ति का माध्यम बन रही है, वहीं सोशल मीडिया के जरिये लोगों की जान भी बच रही है। एक ऐसा मामला आजमगढ़ में देखने को मिला है।

‘मैं और मेरी स्टोरी भी लास्ट’ पोस्ट डालकर आत्महत्या करने जा रही थी युवती, आठ मिनट में पहुंच गई पुलिस

Azamgarh News: इंटरनेट के दौर में सोशल मीडिया जहां अभिव्यक्ति का माध्यम बन रही है, वहीं सोशल मीडिया के जरिये लोगों की जान भी बच रही है। एक ऐसा मामला आजमगढ़ में देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर आत्महत्या संबंधी पोस्ट ‘मैं और मेरी स्टोरी भी लास्ट’ के 8 मिनट के अंदर मेटा अलर्ट पर मौके पर पहुंची पुलिस को एक युवती की जान बचाने में सफलता मिली है।

शनिवार रात सिधारी क्षेत्र की एक 19 वर्षीय युवती ने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या से जुड़ा वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में युवती ने लिखा, मैं भी और मेरी स्टोरी भी लास्ट है, क्योंकि मैं जा रही हूं अपनी अम्मी के पास और अत्यधिक मात्रा में दवाइयां खाते हुए दिखाई दी। रात 10:18 बजे मेटा कंपनी की ओर से यह अलर्ट पुलिस महानिदेशक मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ।

ये भी पढ़ें:इज्जत पर हाथ डाला तो बहन ने भाई से लिया बदला, प्रेमी संग मिलकर करवा दी हत्या

बेहोशी की हालत में युवती को अस्पताल में कराया भर्ती

मामले को तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, राजीव कृष्ण के निर्देश पर युवती की लोकेशन ट्रेस कर आज़मगढ़ पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलते थाना सिधारी पुलिस टीम, जिसमें उप निरीक्षक व महिला उप निरीक्षक शामिल थे, मात्र 8 मिनट में युवती के घर पहुंच गई। उस समय युवती की हालत गंभीर थी और वह बेहोश हो चुकी थी। पुलिस ने तुरंत परिजनों के सहयोग से उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार शुरू किया गया। स्वस्थ होने के बाद युवती ने बताया कि पारिवारिक विवाद और अकेलेपन के कारण वह मानसिक तनाव में थी, जिससे यह कदम उठाया। पुलिस ने उसकी काउंसलिंग कर भवष्यि में ऐसा कदम न उठाने की सलाह दी।

ये भी पढ़ें:युवती की मोहब्बत में सलाखों के पीछे पहुंचा प्रेमी, नाराज प्रेमिका टावर पर चढ़ी

मेटा अलर्ट से 2427 लोगों की जान बचा चुकी है पुलिस

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और मेटा के बीच 2022 से चल रही इस व्यवस्था के तहत अब तक 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2026 बीच 2427 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। इस पहल के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को स्कॉच अवार्ड 2025 से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसका वाक्य विन्यास समाचार पत्र के हिसाब ठीक करें।

ये भी पढ़ें:दामाद पसंद नहीं है, बेटी नहीं भेजूंगा...शादी के बाद विदाई के समय पलटा बाप
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Azamgarh News UP Police Suicide News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।