बाघों ने जिन्हें सिखाया शिकार का हुनर, अब वही देंगे जंगल के राजा को चुनौती, जानिए क्यों
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या के बीच जंगल की सत्ता बदलने का दौर शुरू हो गया है। कभी अपने इलाके में दबदबा बनाए रखने वाले उम्रदराज बाघों और बाघिनों के सामने अब युवा बाघ चुनौती बनकर उभर रहे हैं। शावक वयस्क हो रहे हैं और अपनी टेरिटरी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं।
पीलीभीत, वरिष्ठ संवाददाता। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में बाघों की बढ़ती संख्या के बीच जंगल की सत्ता बदलने का दौर शुरू हो गया है। कभी अपने इलाके में दबदबा बनाए रखने वाले उम्रदराज बाघों और बाघिनों के सामने अब युवा बाघ चुनौती बनकर उभर रहे हैं। बाघिनों के शावक बड़े होकर वयस्क हो रहे हैं और अपनी टेरिटरी की तलाश में जंगल में फ्री मूवमेंट कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बाघों के बीच क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर संघर्ष बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग के सामने बाघों के संरक्षण के साथ उनकी टेरिटरी का प्रबंधन भी बड़ी चुनौती बन सकता है।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अधिकृत आंकड़ों के मुताबिक, यहां 72 बाघ दर्ज हैं। हालांकि, बाघों के कुनबे में लगातार हो रही वृद्धि के कारण इनकी वास्तविक संख्या करीब 80 या इससे अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार, कुछ नए बाघों की संख्या का आधिकारिक आकलन अभी सामने नहीं आया है। ऐसे में जंगल में मौजूद बाघों की वास्तविक संख्या को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।
पीटीआर में कई बाघिनें अपने शावकों को शिकार करने और जंगल में जीवित रहने के तौर-तरीके सिखा रही हैं। दो से तीन साल की उम्र में पहुंच चुके ये शावक अब वयस्क होने लगे हैं। वे जंगल के अलग-अलग हिस्सों में विचरण करते हुए अपने लिए नए इलाके तलाश रहे हैं। इस प्रक्रिया में उनका सामना पहले से स्थापित टेरिटरी वाले उम्रदराज बाघों से हो सकता है। एक ही क्षेत्र पर दो बाघों की दावेदारी होने पर उनके बीच संघर्ष की आशंका बढ़ जाती है।
बढ़ती आबादी से बढ़ेगी चुनौती
बाघों की बढ़ती संख्या संरक्षण के लिहाज से सकारात्मक संकेत है, लेकिन जंगल में उपलब्ध क्षेत्र और संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। युवा बाघ जब अपनी टेरिटरी स्थापित करने का प्रयास करेंगे, तो उन्हें दूसरे बाघों के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ सकता है। इससे आपसी टकराव की स्थिति बन सकती है। संघर्ष के दौरान बाघों के घायल होने का खतरा भी रहता है। वहीं, क्षेत्रीय दबाव के कारण कुछ बाघ जंगल से बाहर आबादी के नजदीक पहुंच सकते हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका बढ़ सकती है।
उम्र का असर बाघों पर भी
डीएफओ मनीष सिंह ने बताया कि उम्र का असर बाघों पर भी होता है। उम्र बढ़ने के साथ उनकी शारीरिक क्षमता और सक्रियता में बदलाव आ सकता है। ऐसे में युवा बाघों के वयस्क होने और नई टेरिटरी तलाशने की प्रक्रिया पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में बाघों की बढ़ती संख्या के साथ उनके व्यवहार, विचरण और क्षेत्रीय गतिविधियों की निगरानी वन विभाग के लिए अहम होगी।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें