बाघों ने जिन्हें सिखाया शिकार का हुनर, अब वही देंगे जंगल के राजा को चुनौती, जानिए क्यों

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या के बीच जंगल की सत्ता बदलने का दौर शुरू हो गया है। कभी अपने इलाके में दबदबा बनाए रखने वाले उम्रदराज बाघों और बाघिनों के सामने अब युवा बाघ चुनौती बनकर उभर रहे हैं। शावक वयस्क हो रहे हैं और अपनी टेरिटरी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं।

पीलीभीत, वरिष्ठ संवाददाता। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में बाघों की बढ़ती संख्या के बीच जंगल की सत्ता बदलने का दौर शुरू हो गया है। कभी अपने इलाके में दबदबा बनाए रखने वाले उम्रदराज बाघों और बाघिनों के सामने अब युवा बाघ चुनौती बनकर उभर रहे हैं। बाघिनों के शावक बड़े होकर वयस्क हो रहे हैं और अपनी टेरिटरी की तलाश में जंगल में फ्री मूवमेंट कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बाघों के बीच क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर संघर्ष बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग के सामने बाघों के संरक्षण के साथ उनकी टेरिटरी का प्रबंधन भी बड़ी चुनौती बन सकता है।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अधिकृत आंकड़ों के मुताबिक, यहां 72 बाघ दर्ज हैं। हालांकि, बाघों के कुनबे में लगातार हो रही वृद्धि के कारण इनकी वास्तविक संख्या करीब 80 या इससे अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार, कुछ नए बाघों की संख्या का आधिकारिक आकलन अभी सामने नहीं आया है। ऐसे में जंगल में मौजूद बाघों की वास्तविक संख्या को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

पीटीआर में कई बाघिनें अपने शावकों को शिकार करने और जंगल में जीवित रहने के तौर-तरीके सिखा रही हैं। दो से तीन साल की उम्र में पहुंच चुके ये शावक अब वयस्क होने लगे हैं। वे जंगल के अलग-अलग हिस्सों में विचरण करते हुए अपने लिए नए इलाके तलाश रहे हैं। इस प्रक्रिया में उनका सामना पहले से स्थापित टेरिटरी वाले उम्रदराज बाघों से हो सकता है। एक ही क्षेत्र पर दो बाघों की दावेदारी होने पर उनके बीच संघर्ष की आशंका बढ़ जाती है।

बढ़ती आबादी से बढ़ेगी चुनौती बाघों की बढ़ती संख्या संरक्षण के लिहाज से सकारात्मक संकेत है, लेकिन जंगल में उपलब्ध क्षेत्र और संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। युवा बाघ जब अपनी टेरिटरी स्थापित करने का प्रयास करेंगे, तो उन्हें दूसरे बाघों के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ सकता है। इससे आपसी टकराव की स्थिति बन सकती है। संघर्ष के दौरान बाघों के घायल होने का खतरा भी रहता है। वहीं, क्षेत्रीय दबाव के कारण कुछ बाघ जंगल से बाहर आबादी के नजदीक पहुंच सकते हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका बढ़ सकती है।