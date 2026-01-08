हनुमान चालीसा के लिए युवा ऐसे एकत्रित हों जैसे जुमे की नमाज में मुस्लिम, अलीगढ़ में बोले तोगड़िया

संक्षेप: अलीगढ़ के गेस्ट हाउस में गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के संस्थापक, अध्यक्ष डॉ. प्रवीन तोगड़िया ने कार्यक्रम को संबोधित किया।

अलीगढ़ में हनुमान चालीसा के लिए युवा ऐसे एकत्रित हों जैसे जुमे की नमाज में मुस्लिम एकत्रित होते हैं। प्रत्येक सप्ताह मंगलवार व शनिवार को सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। यह बातें गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के संस्थापक, अध्यक्ष डॉ. प्रवीन तोगड़िया ने हरदुआगंज में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं। हरदुआगंज के केशव कुंज गेस्ट हाउस में गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में संस्थापक, अध्यक्ष डॉ. प्रवीन तोगड़िया शामिल हुए। संस्थापक अध्यक्ष ने कहा कि संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे।

उन्होंने कहा कि हम वीर हैं, हम शेर हैं। शेर हजारों पर हमला करता है, लेकिन मार कर मरता है। उन्होंने कहा कि हम भगवान के वंशज हैं। भगवान जब तांडव करते हैं तो उनके हजारों हाथों में हथियार होते हैं। मां दुर्गा शस्त्र धारण करती है, जिससे दुष्टों का नाश करती है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा केंद्र चलाया जाए। जहां मंगलवार या शनिवार को एक दिन चुनें जहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। लोगों को जोड़ा जाए जैसे कि जुमे की नमाज में मुस्लिम एकत्रित होते हैं। उन्होंने अपने सप्तसंकल्प के बारे में बताया कि भारत में हिन्दुओं का बहुमत बनाकर रखेंगे। जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाएंगे।