हनुमान चालीसा के लिए युवा ऐसे एकत्रित हों जैसे जुमे की नमाज में मुस्लिम, अलीगढ़ में बोले तोगड़िया

अलीगढ़ के गेस्ट हाउस में गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के संस्थापक, अध्यक्ष डॉ. प्रवीन तोगड़िया ने कार्यक्रम को संबोधित किया।

Jan 08, 2026 08:57 pm ISTDinesh Rathour अलीगढ़
अलीगढ़ में हनुमान चालीसा के लिए युवा ऐसे एकत्रित हों जैसे जुमे की नमाज में मुस्लिम एकत्रित होते हैं। प्रत्येक सप्ताह मंगलवार व शनिवार को सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। यह बातें गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के संस्थापक, अध्यक्ष डॉ. प्रवीन तोगड़िया ने हरदुआगंज में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं। हरदुआगंज के केशव कुंज गेस्ट हाउस में गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में संस्थापक, अध्यक्ष डॉ. प्रवीन तोगड़िया शामिल हुए। संस्थापक अध्यक्ष ने कहा कि संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे।

उन्होंने कहा कि हम वीर हैं, हम शेर हैं। शेर हजारों पर हमला करता है, लेकिन मार कर मरता है। उन्होंने कहा कि हम भगवान के वंशज हैं। भगवान जब तांडव करते हैं तो उनके हजारों हाथों में हथियार होते हैं। मां दुर्गा शस्त्र धारण करती है, जिससे दुष्टों का नाश करती है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा केंद्र चलाया जाए। जहां मंगलवार या शनिवार को एक दिन चुनें जहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। लोगों को जोड़ा जाए जैसे कि जुमे की नमाज में मुस्लिम एकत्रित होते हैं। उन्होंने अपने सप्तसंकल्प के बारे में बताया कि भारत में हिन्दुओं का बहुमत बनाकर रखेंगे। जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाएंगे।

समान नागरिक कानून बनवाएंगे। पांच करोड़ बांग्लादेशियों को देश से बाहर करने की मांग सरकारों से करेंगे। हिन्दू हिन्दू से ही खरीदी करेगा। हिन्दू को रोजगार देंगे। घरों में तीन बच्चे हों, यह हमारा आनंद होगा। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद अध्यक्ष अंजलि ठकुराल, मनोज कुमार बजरंग दल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हरेंद्र सिंह संगठन मंत्री प्रांत, प्रेमपाल सिंह सोलंकी उपाध्यक्ष ब्रज क्षेत्र मंडल, ऋषि राज सिंह, आरके सिंह चौहान आदि मौजूद थे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
